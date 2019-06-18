Минздрав не нашел инсулин

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что Росздравнадзор выявил проблемы с обеспеченностью сахароснижающими препаратами диабетиков Саратовской области. О проблемах стало известно по итогам проверки надзорного ведомства. Руководству областного минздрава уже поступил протокол об устранении нарушений. При этом в областном ведомстве до последнего отрицали проблему, однако после проверки обещали «работать в этом направлении». Единственная в регионе общественная организация, которая занималась защитой прав диабетиков, была признана иностранным агентом и сейчас ­ликвидируется.

В Саратовской области поступает большое количество жалоб на грубые нарушения при обеспечении граждан льготными лекарствами. Таковы результаты проверки, организованной Росздравнадзором по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. В частности, как отметили в минздраве, большое количество обращений в регионе касается отсутствия обеспечения сахароснижающими препаратами. С января по март этого года Росздравнадзор выдал 13 протоколов об устранении выявленных нарушений четырем регионам, среди которых есть и Саратов. Информация о результатах проверок направлена в прокуратуру и другие органы государственной власти.

Как писал „Ъ“, проблемы с обеспечением льготников инсулином в Саратовской области возникают часто. Последний случай был в конце мая, когда в социальных сетях появились фотографии очереди якобы за инсулином в поликлинике при городской больнице № 1 Саратова. Сообщалось о задержках в выдаче препаратов, а также о том, что медикаменты выдают на неделю, а не на месяц. В министерстве здравоохранения Саратовской области тогда отрицали эту информацию, настаивая, что на снимках изображена не очередь за инсулином, а «скученность посетителей», которые ждут приема у специалистов, однако позже информация о том, что люди ждали именно инсулин, подтвердилась.

Кроме того, сейчас расследуется факт гибели 28летней Ольги Богаевой, инвалида 1й группы по сахарному диабету, которая скончалась 14 сентября 2018 года. Она нуждалась в постоянной медицинской помощи и приеме лекарственных препаратов. Для предотвращения развития хронической почечной недостаточности врачи ей прописали препараты железа и «Эпоэтин». В течение 2017 года пациентка получала их в необходимом количестве, однако в январе 2018го врачи ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 20» перестали ей их выписывать, так как препараты отсутствовали в аптеках. Как писал „Ъ“, это было связано с тем, что аукцион на поставку лекарственных препаратов объявили лишь в мае 2018 года и он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Из-за того что больная не получала необходимых лекарств и надлежащего осмотра, у нее развилось осложнение почечной недостаточности, 10 августа она в тяжелом состоянии была госпитализирована в одну из больниц Саратова, а спустя месяц скончалась. В тот же день СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По итогам 2018 года прокуратура неоднократно выявляла нарушения обеспечения лекарствами детей, больных сахарным диабетом: пациенты ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 1» в Петровском районе в полной мере не были обеспечены тест-полосками. Аналогичный случай был выявлен в Волжском районе Саратова.

Единственная в регионе организация, помогающая диабетикам — Саратовская областная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом (СРООИБСД) — сейчас в стадии ликвидации. В октябре прошлого года она была признана «иностранным агентом». Прокурорская проверка показала, что НКО с 2009 года получала финансирование из Германии, Дании и Швейцарии, общая сумма составила 645,5 тыс. руб.

Ликвидатор общества инвалидов, больных сахарным диабетом, Владислав Ткаченко сказал „Ъ“, что проблем с получением инсулина не испытывает, в последнее время больные в организацию не обращались.

В министерстве здравоохранения Саратовской области не отрицают проблем с обеспечением лекарственными препаратами льготных категорий граждан, однако уверяют, что все необходимые конкурсные мероприятия по обеспечению пациентов льготными лекарствами проведены, поставка препаратов прошла во все районы, лекарственные средства, в том числе сахароснижающие, есть в достаточном объеме.

В этом году из всех источников финансирования на обеспечение жителей Саратовской области необходимыми лекарствами выделялось 800 млн руб., более 300 млн руб. из них — на закупку сахароснижающих препаратов и изделий медицинского назначения. В марте для обеспечения льготных пациентов с диагнозом «сахарный диабет» дополнительно выделялось 100 млн руб.

Документ из Росздравнадзора, в котором ведомство указывает на недостатки, в облминздраве получили. «Выводы сделаны, будем работать и дальше в плане своевременного обеспечения лекарственными препаратами населения»,— уточнили в министерстве.

Марина Ковалева