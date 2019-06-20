«Пираква» XXI века

Завершено банкротство воронежского завода этилового спирта «Пираква» Юрия Зацепина. Кредиторы требовали от него 634 млн руб., а смогли вернуть лишь 47 млн руб. — менее 10%. Это сравнимо со стоимостью ведения самого десятилетнего судебного процесса. Часть денег смог получить только Московский индустриальный банк, у которого в залоге находилось имущество предприятия. Об остальных почти 600 млн руб. кредиторам можно забыть, говорят эксперты.

Коллегия арбитражного суда Воронежской области под председательством Олега Тимашова завершила конкурсное производство в расположенном в райцентре Бутурлиновка ООО «Спиртзавод "Пираква"» из-за «недостаточности конкурсной массы» и отсутствия «перспектив расчетов с кредиторами». Продать, по данным суда, удалось лишь имущество на 6,35 млн руб. «Доказательств наличия нереализованного имущества не представлено», — сказано в определении суда.

В реестр требований кредиторов завода были включены 634,67 млн руб. долгов, сообщается в опубликованном вчера отчете конкурсного управляющего предприятия Павла Горшкова. Погасить из них удалось 47,28 млн руб. Организация процедуры банкротства, продлившейся почти десять лет, обошлась в 33,8 млн руб., при этом управляющему предприятия еще не выплачен весь гонорар.

За счет продажи имущества завода были погашены 97,54 тыс. руб. долгов «Пираквы» по зарплате» и 9,83 млн руб. — часть из 484,56 млн руб. требований незалоговых кредиторов. Еще 150 млн руб. приходилось на кредиторов, у которых в залоге было имущество предприятия (судя по материалам дела, это Московский индустриальный банк, в котором «Пираква» была поручителем по кредитам Бутурлиновского ликеро-водочного завода). Но и за счет продажи заложенного удалось вернуть только 37,35 млн руб.

Основным кредитором «Пираквы» был воронежский индивидуальный предприниматель Евгений Лычагин с 271,16 млн руб. долга. Он, по данным «СПАРК-Интерфакс», был владельцем ныне тоже обанкротившегося воронежского ООО «Финпро», телефон которого совпадает с номером «Пираквы». А ее управляющий Павел Горшков одновременно вел банкротство и «Финпро». Господин Лычагин при этом успешно участвовал в некоторых торгах по продаже имущества предприятия. Содержание лотов, которые он выигрывал, не раскрывается.

Среди других крупных кредиторов «Пираквы» — управление ФНС по Воронежской области, которому не удалось вернуть 73,64 млн руб. долгов спиртзавода перед бюджетом, банк «Россия» со 103,19 млн руб.

«Пираква» мощностью около 610 тыс. дал спирта в год ранее входила вместе с Бутурлиновским ЛВЗ в единый холдинг, подконтрольный бизнесмену Юрию Зацепину и его партнерам. Проблемы ликеро-водочного бизнеса господина Зацепина начались в 2010 году: Бутурлиновский ЛВЗ и «Пираква» тогда ушли в банкротство. ЛВЗ после трех лет простоя был перезапущен облправительством и структурами Глеба Фетисова, а спиртзавод законсервирован. В итоге искать инвестора на спиртзавод власти не стали, поскольку он требовал серьезной модернизации, а в регионе на тот момент «отсутствовала дополнительная потребность» в производстве этилового спирта. ЛВЗ сейчас покупает сырье у поставщиков за пределами региона.

Господин Зацепин и сам был под угрозой банкротства как физлицо. В январе 2018 года воронежский арбитраж начал рассматривать иск налоговиков к бизнесмену из-за 568,45 тыс. руб. долга по транспортному налогу за несколько лет и пеней. Но вскоре дело было закрыто, потому что инспекция ФНС по Ленинскому району Воронежа признала недоимки бизнесмена «безнадежными к взысканию» и списала их.

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев отметил, что незалоговые кредиторы смогли вернуть значительно меньше средств, чем все вместе взятые, — лишь около 2%. «В этом нет ничего необычного. Чем дольше идет процедура банкротства, тем меньше шансы получить хоть что-то. Проходят сроки давности по оспариванию сделок возможного вывода активов. Уплачивается налог на имущество, постоянно есть расходы на проведение процедуры. 2% считается обычным показателем возврата для незалоговых кредиторов, — сказал господин Вышегородцев. — А вот у залоговых кредиторов возврат в среднем от 80 до 100%. Поэтому 25%, как в случае с "Пираквой", — это очень плохой показатель». По мнению господина Вышегородцева, вернуть остальные деньги шансов у кредиторов нет: «Хорошо, что они хоть что-то получили после десяти лет».

Сергей Калашников