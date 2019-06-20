Подпись на выборах оценили в 40 тысяч рублей

Уголовное дело о попытке фальсификации итогов голосования в Карсуне Ульяновской области во время выборов депутатов регионального заксобрания прекращено, члену избиркома, которая признала свою вину, вынесен судебный штраф 40 тыс. руб. за подготовку в пользу «Единой России» и ее кандидата двух бюллетеней за отсутствовавшего избирателя. Эпизод с найденными 130 бюллетенями, заполненными за партию власти и ее кандидата, остался нераскрытым, дело по нему приостановлено. Прокуратура и облизбирком решением суда удовлетворены. Парламентская оппозиция считает, что следствие пытается представить системные нарушения как единичный случай, и требует продолжения ­расследования.

Как стало известно „Ъ“, расследование уголовного дела, возбужденного в сентябре 2018 года по факту попытки фальсификации итогов голосования в участковой избирательной комиссии 1503 в райцентре Карсуне на выборах депутатов законодательного собрания Ульяновской области, завершено.

Напомним, уголовное дело по п. 1 ст. 142.2 УК РФ (выдача заполненных бюллетеней, до четырех лет лишения свободы) было возбуждено сразу же после выборов на основании материалов полиции, проводившей первичную проверку заявления наблюдателей от КПРФ и обнаружившей признаки состава преступления. Также в полицию обратилась и областная избирательная комиссия, подтвердившая, что на избирательном участке «были обнаружены уже помеченные бюллетени». Результаты выборов по этому участку облизбирком признал недействительными.

Как уже сообщал „Ъ“, по информации наблюдателей, нарушение было выявлено при подсчете голосов — оказалось, что «не стыкуются цифры выданных бюллетеней и обнаруженных в ящике для голосования, а также общее количество выданных и аннулированных бюллетеней». Наблюдатели настояли на пересчете. После вскрытия папок с аннулированными бюллетенями было обнаружено, что в двух из них помимо погашенных находилось еще по 50 бюллетеней, уже отмеченных за «Единую Россию» по единому округу и за кандидата от партии власти Валерия Малышева (ныне — спикер заксобрания). Позднее вызванная полиция обнаружила в ведре под столом еще более 30 бюллетеней, уже отмеченных за «Единую Россию». Всего, по данным наблюдателей, «для вброса было подготовлено более 130 бюллетеней», «но из-за жесткого контроля осуществить вброс не удалось».

Официально о завершении расследования СУ СКР не сообщало. Однако, по данным источника, близкого к расследованию, следствие было завершено 31 мая, а 7 июня уже было вынесено решение суда. В СУ СКР информацию о завершении расследования подтвердили, но комментировать не стали.

По словам источника, расследовать удалось только один эпизод — он касается члена избирательной комиссии Надежды Кутузовой. По данным следствия, она, заранее зная, что одна из избирательниц в это время находится в Москве, самостоятельно внесла в два списка избирателей (по единому и по одномандатному округам) вымышленные паспортные данные и собственноручно поставила за нее подписи в этих списках. В бюллетенях она проставила отметки за «Единую Россию» и ее кандидата по одномандатному округу, «руководствуясь личным выбором, в интересах „Единой России“, политические взгляды которой разделяла», она также поясняла, что ее «устраивают должностные лица в руководстве района, которые являются членами партии „Единая Россия“, поэтому хотела, чтобы эта партия победила на выборах». Как заявляла госпожа Кутузова следствию, никого из членов комиссии в известность о своих действиях она не ставила, «ни с кем в преступный сговор не вступала», и ей «никто не давал указаний о совершении преступных действий». Больше подделывать подписи она не стала, поскольку «опасалась, что слишком малое количество незаполненных бюллетеней, оставшихся у нее, будет подозрительным». Бюллетени она «планировала вбросить, когда представится возможность, но затем от этого отказалась, опасаясь быть замеченной». Свою вину Надежда Кутузова признала, искренне раскаялась, добровольно вышла из состава избиркома и направила в адрес председателя комиссии письмо с извинениями. По словам источника, дело было переквалифицировано на статью 142.1 УК РФ (фальсификация подписей избирателей). СУ СКР направило уголовное дело в Ленинский районный суд с ходатайством о прекращении дела и уголовного преследования в отношении подозреваемой и назначении ей судебного штрафа. Суд согласился с доводами следствия, признал Надежду Кутузову виновной и назначил ей судебный штраф 40 тыс. руб.

В то же время, по данным источника, дело по фальсификации остальных 130 бюллетеней было выделено в самостоятельное производство и приостановлено в связи с тем, что не удалось установить виновных. Председатель комиссии и остальные ее члены заявили следствию, что ничего о фальсификациях не знали и не в курсе, откуда взялись заполненные бюллетени.

В прокуратуре Ленинского района „Ъ“ сообщили, что согласны с назначением судебного штрафа, «расследование проведено полностью и мера уголовно-правового воздействия соответствует вине». Удовлетворен выводами следствия и решением суда и облизбирком. «Нарушение закона было. Думаю, что теперь многие задумаются о том, как работать в участковой комиссии»,— сказал председатель облизбиркома Юрий Андриенко.

В парламентской оппозицией результатами расследования недовольны. «Следствие хотело представить ситуацию как единичный случай, в то время как это лишь маленький пример отлаженной, вертикально интегрированной и структурированной системы фальсификаций. То, что сейчас есть, это просто выбранная жертва, чтобы успокоить всех»,— считает депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), ранее обращавшийся к генпрокурору с просьбой взять под особый контроль расследование этого уголовного дела. Сейчас депутат намерен снова обратиться к генеральному прокурору и главе Следственного комитета РФ с просьбой «продолжить расследование по 130 бюллетеням и привлечь к ответственности всех, кто был включен в эту схему, и в первую очередь — председателя участковой комиссии».

Сергей Титов, Ульяновск