Чиновников поставили перед «Парк Хаусом»

Иск самарской администрации с требованием снести ТЦ «Парк Хаус», несмотря на ее отказ от дальнейших судебных разбирательств, отправили на новое рассмотрение. В начале года власти Самары потребовали освободить земельный участок, демонтировав половину торгового центра, принадлежащую ООО «Арес недвижимость» и ООО «Райзинг стар медиа». По мнению администрации города, компании без прав пользуются участком земли площадью около 1500 кв. м, а расположенное на нем здание — самовольная постройка. Спустя три месяца мэрия отказалась от иска. В текущем месяце производство по делу возобновили по требованию оператора остальной части «Парк Хауса» — ООО «Финэкс актив», объявившего о желании приватизировать спорную землю.

Иск департамента управления имуществом Самары к двум операторам торгового центра «Парк Хаус» суд рассмотрит заново. В январе чиновники через суд потребовали освободить земельный участок, демонтировав половину «Парк Хауса» со стороны Московского шоссе. Как заявили в суде представители подразделения городской администрации, компании пользуются участком площадью 1490 кв. м без каких-либо на то прав, а здание на нем признается самовольной постройкой. Как указано в электронной картотеке арбитражного суда, ООО «Арес недвижимость» (банкротится) принадлежат нежилые помещения площадью 28683 кв. м, ООО «Райзинг стар медиа» владеет помещениями общей площадью 5515 кв.м. Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка с указанным в иске кадастровым номером составляет 18154 кв.м. В марте департамент имущества отказался от исковых требований. Причина в материалах дела не указана. В рамках другого дела мэрия требовала выплатить ей около 800 тыс. руб. в качестве необоснованного обогащения, но потом отозвала иск.

Рассмотрение дела возоб­новилось после заявления другого оператора части ТЦ — ООО «Финэкс актив» — о включении его в спор в качестве третьего лица. Компания выразила желание приватизировать спорную землю, а отказ департамента от иска, по мнению «Финэкс актива», «фактически легализует незаконное нахождение на спорном участке части нежилого здания, собственниками помещений в котором являются ответчики».

• ТЦ «Парк Хаус» открылся в Самаре в 2001 году. Вторая очередь торгового центра появилась в 2006 году. Общая площадь «Парк Хауса» составила около 55000 кв.м. Проект принадлежал компании РТМ Эдуарда Вырыпаева, занимавшейся строительством ТЦ в разных регионах страны. Сейчас «Парк Хаус» поделен между несколькими юридическими лицами.

• ООО «Арес недвижимость» зарегистрировано в 2010 году в Москве. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании выступают «Биатт инвесторс групп лтд.» (50%) и Георгий Угрюмов (50%). ООО «Финэкс актив» создано в 2009 году в Красноярске. Единственным собственником организации указано «Форествилл кэпитал менеджмент лтд.». ООО «Райзинг стар медиа» основано в 2012 году в Москве. Компания принадлежит АО «Синема парк» (99, 98%) и «Си пи инвест (оверсис) лимитед» (0, 020%).

Ранее организация также требовала демонтировать часть «Парк Хауса». С такой инициативой компания выступила в деле о банкротстве «Арес недвижимости», однако результата добиться не удалось. Оператор части «Парк Хауса» банкротится из-за долга в несколько миллиардов рублей перед Райффайзенбанком. «Финэкс актив» доказывал аффилированность банка и должника и пытался признать фиктивность кредитного соглашения, но суд не внял доводам компании. Эксперты предполагали наличие конфликта между делящими ТЦ ­юрлицами.

Выяснить причины отказа администрации Самары от иска „Ъ“ не удалось — ответ на запрос на момент сдачи номера в редакцию не поступил. Конкурсный управляющий «Арес недвижимости» беседовать с корреспондентом „Ъ“ не стал, пообещав перезвонить позже.

По мнению юристов пользование земельным участком без правоустанавливающих документов — распространенная практика. «Вероятно, собственники нежилого здания были намерены легализовать использование участка после постройки торгового центра, однако по какой-либо причине этого не сделали»,— говорит руководитель направления коммерческих споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. Как отмечает юрист, угроза сноса ТЦ действительно есть — как частично, так и полностью: «В случае удовлетворения искового заявления, собственники вправе произвести реконструкцию нежилого здания таким образом, чтобы оно не находилось на спорном земельном участке. Если такая реконструкция невозможна, здание полностью подлежит сносу».

Юрист консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко, добавляет, что «Финэкс активу» — собственнику соседнего здания — по закону принадлежит исключительное право на выкуп земли, что он и планировал сделать после демонтажа части ТЦ.Именно поэтому, по словам Олега Никуленко, организация вступила в дело в качестве третьего лица.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко сомневается в возможном сносе торгового центра, поясняя, что есть законные способы его ­легализовать.

Сабрина Самедова