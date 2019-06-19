Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд. Теперь таких людей в мире трое — кроме Бернара Арно таким состоянием обладают основатель компании Amazon Джеффри Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс, у которых $119 млрд и $102,4 млрд соответственно.

Попасть в эту немногочисленную группу миллиардеров господину Арно помог в целом успешный нынешний год, когда стоимость акций LVMH выросла в общей сложности на 43%, а последний шаг к отметке $100 млрд был сделан на торгах в минувший вторник, когда акции LVMH подорожали на 2,9%, увеличив стоимость компании еще почти на $6 млрд. По оценкам Bloomberg, состояние Бернара Арно равняется 3% ВВП Франции.

Алена Миклашевская