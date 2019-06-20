«Маркетплейсу» уточнят регулирование

Проект «Маркетплейс» (всеобщий финансовый супермаркет), реализуемый участниками рынка под эгидой ЦБ, обретает правовые контуры: соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении 19 июня. Однако заинтересованные стороны уже готовят поправки ко второму чтению. Большая часть из них касается обеспечения информационной безопасности электронных платформ, защиты прав частных инвесторов, а также расширения аудитории потребителей финансовых услуг через такие платформы предоставления доступа к ним ИП и некоторых юрлиц.

Вопросы функционирования и совершенствования проекта «Маркетплейс» 19 июня обсуждались в Госдуме в рамках заседания экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в РФ. Незадолго до начала заседания был принят в первом чтении профильный законопроект об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера.

Предложения участников экспертного совета касались в основном противодействия мисселингу в рамках продажи услуг потребителям через электронные платформы. Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Мартин Шаккум отметил, что в первой версии законопроекта не содержится указаний на то, каким образом со стороны оператора платформы будет осуществляться контроль качества размещаемых на ней финансовых продуктов. Депутат Госдумы Данила Шилков предложил заложить в документ необходимость минимального тестирования клиента на предмет его финансовой грамотности перед продажей продуктов. Кроме того, прозвучали предложения стандартизировать описание одинаковых продуктов для всех участников платформы, чтобы потребитель имел возможность их сравнивать и делать выбор.

Большое внимание участники дискуссии уделили вопросам информационной безопасности. Как отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков, необходимо уделить особое внимание разработке механизмов защиты потребителей от дублирования ЭЦП и мобильных сим-карт, что может стать серьезной проблемой в перспективе, когда через «Маркетплейс» начнут выдавать ипотеку. Заместитель исполнительного директора Ассоциации юристов России Дмитрий Липин уточнил, что необходимо синхронизировать законопроект с законодательством о критической информационной инфраструктуре (КИИ).

Из других идей — предложение заместителя директора по рознице банка Дом.РФ Олега Комлика как можно быстрее приступить к проработке правовых оснований для взаимодействия с платформой третьих лиц — продавцов недвижимости и Росреестра. Всеми участниками совета была поддержана задача расширения круга потенциальных участников сделок за счет ИП и субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, требуется более четкое правовое отделение электронных платформ от лицензированных бирж, считают заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС Константин Корищенко и президент НП РТС Роман Горюнов.

По результатам заседания было принято решение представить данные предложения к обсуждению законопроекта ко второму чтению в рамках думского комитета по финансовому рынку.

Мария Сарычева