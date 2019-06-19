США ввели санкции против кредитной организации «Русское финансовое общество»

Вашингтон внес в санкционные списки небанковскую кредитную организацию «Русское финансовое общество», говорится в сообщении Минфина США. Речь идет о списках, связанных с Ираном, КНДР и Сирией. Финансовую организацию заподозрили в деятельности, нарушающей закон о нераспространении оружия массового уничтожения.

Представитель «Русского финансового общества» заявил РБК, что не знает, на основании чего власти США приняли такое решение. «Мы не можем предположить, по каким основаниям НКО могло быть включено в санкционный список, и воздержимся от комментариев до выяснения обстоятельств», — сказал он.

«Русское финансовое общество» специализируется на расчетно-кассовом обслуживании юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также валютных и конверсионных операциях.

Ранее США внесли в санкционный список два оборонных предприятия и учебный центр из-за нарушения закона о нераспространении ОМУ в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Речь идет о конструкторском бюро приборостроения в Туле, учебном центре зенитно-ракетных войск в Гатчине и московском заводе «Авангард».