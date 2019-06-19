Борис Джонсон укрепил лидерство в гонке за пост премьер-министра Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон получил наибольшее число голосов в очередном, третьем, туре выборов лидера Консервативной партии, который автоматически становится премьер-министром. Его кандидатуру поддержали 143 члена Палаты общин. В прошлом туре голосования его поддержали 126 депутатов.

На втором месте — действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант (54 голоса), на третьем — министр окружающей среды Майкл Гоув (51 голос). Глава МВД Саджид Джавид набрал 38 голосов.

Из гонки за лидерство в партии выбыл министр международного развития Рори Стюарт, который набрал 27 голосов.

По итогам голосований к 20 июня должно остаться два кандидата. После этого все члены Консервативной партии (их число в королевстве составляет более 160 тыс.) будут выбирать победителя. Этот человек автоматически становится премьер-министром страны.

Напомним, 24 мая 2019 года премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке после того, как правительство в очередной раз не поддержало ее вариант сделки по «Брекситу».

Как британские консерваторы выбирают себе нового лидера — в материале “Ъ” «Борис Джонсон пробивается к креслу премьера».