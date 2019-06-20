Закон пошел в Горный

В Саратовскую областную думу внесен проект закона, запрещающего ввоз в регион отходов I и II класса опасности. Подготовившие документ представители фракции КПРФ надеются таким образом блокировать строительство в поселке Горный Краснопартизанского района предприятия по утилизации особо опасных отходов. Кроме того, проект касается действий регионального оператора по обращению с ТКО и регулирует общие вопросы обращения с отходами производства и потребления. Эксперты убеждены, что проект закона не будет принят областной думой.

Депутаты фракции КПРФ в саратовской областной думе внесли в региональное заксобрание проект закона, регулирующего вопросы обращения с отходами производства и потребления. Документ рассмотрит комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. Как сказано в пояснительной записке, законопроект разработан для предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Документ запрещает ввод в эксплуатацию зданий и сооружений, которые связаны с обращением с отходами и не оснащены техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов. Юрлица, эксплуатирующие сооружения, связанные с обращением с отходами, должны вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Статья 13 законопроекта предполагает запрет на ввоз в Саратовскую область из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств для переработки, утилизации и хранения отходов I и II классов опасности.

Законопроект, как пояснили в компартии, направлен, в том числе, против создания производственно-технологического комплекса по утилизации отходов I и II классов опасности на базе ФКП «Горный». Как писал „Ъ“, проект запланирован в рамках национального проекта «Экология», который планирует реализовать ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами „РосРАО“». Ожидается, что за четыре года на производственно-технологический комплекс из федерального бюджета будет выделено 5,12 млрд руб.

В саратовском филиале АО «Управление отходами» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Саратовской области) комментировать законопроект компартии не стали.

В «РосРАО» назвали идею коммунистов ограничить ввоз в регион опасных отходов «абсурдной». «Это противоречит федеральному законодательству и не может быть принято областной думой. Согласно ФЗ89 „Об отходах производства и потребления“, власти субъекта не могут ограничить ввоз отходов. Они перемещаются по всей стране и, в том числе, Саратовская область вывозит отходы в другие субъекты. Странно, что в компартии предлагают запретить только ввоз особо опасных отходов. Тогда есть смысл запретить и вывоз. Например, оставить в Саратовской области отходы Балаковской атомной электростанции»,— отметил начальник управления по коммуникациям ФГУП «РосРАО» Денис Плещенко.

Активист общественного движения «Жить здесь!» Ольга Бурутина считает, что перспектива принятия законопроекта нулевая, а его внесение — «грамотный PR-ход». По ее мнению, окончательное решение об открытии предприятия уже принято и сейчас было бы правильно вместе с экологами вникнуть в технологию утилизации и постараться урегулировать все спорные с точки зрения экологии вопросы.

Сергей Петунин