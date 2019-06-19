Лисин и Чубайс поспорили о «неправильных олигархах»

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал главу «Роснано» Анатолия Чубайса за «приклеивание ярлыков "неправильных олигархов"», сообщили РБК участники совещания. Владельца НЛМК возмутило интервью господина Чубайса на Петербургском международном экономическом форуме, в котором тот назвал себя единственным «правильным олигархом», а всех других — «неправильными». Впоследствии Анатолий Чубайс и Владимир Лисин обменялись анекдотами друг про друга.

В интервью Business FM господин Чубайс заявил, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики, который и сохранит ее глобальной энергетической державой в неограниченном будущем». По мнению господина Лисина, таким заявлением глава «Роснано» противопоставляет «свою якобы правильную позицию сопротивлению некоторых олигархов» в продвижении России. Он попросил РСПП оценить высказывания главы «Роснано» с точки зрения этики. Однако, по словам источника РБК в РСПП, вопрос обсуждался в формате дружеской беседы и в итоговый протокол не был включен.

Позднее глава «Роснано» через представителя прокомментировал критику в свой адрес. «Как известно, Владимир Лисин, номер два российского списка Forbes, не считающий себя олигархом, любит анекдоты. Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот,— сказал он.— Умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны, умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны». Анатолий Чубайс также заявил, что претензии господина Лисина были настолько анекдотичны, что РСПП снял их с повестки.

Владимир Лисин ответил на анекдот господина Чубайса встречной шуткой. «На старый анекдот расскажу свежий. Умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят сережки»,— передал владелец НЛМК через своего представителя РБК.

Напомним, владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин входит в первую сотню богатейших людей мира по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в $21,3 млрд.