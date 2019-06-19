Акционеры Evraz выходят на пике

Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера предлагают рынку 1,7% акций Evraz спустя три месяца после прошлого SPO. С тех пор компания подорожала на 13%, так что, продав акции по рынку, бизнесмены могут заработать около $209 млн. Когда основные акционеры сокращали свои доли в марте, в Evraz это объясняли снижением риска санкций.

Структуры основных акционеров Evraz уведомили компанию о планах продать 1,7% акций в рамках процедуры ускоренного сбора заявок. Около 33% от объема, который предполагается к продаже, приходится на Abiglaze Limited Александра Абрамова, 17% — на Crosland Global Limited Александра Фролова, 45% — на Greenleas International Holdings Романа Абрамовича. Еще 5% продает Toshi Holdings Евгения Швидлера. Организаторами продажи выступают Citigroup, Credit Suisse и UBS. При текущей капитализации стоимость продаваемого пакета составляет $209 млн. Представитель Evraz отказался от комментариев.

С момента предыдущего SPO прошло три месяца. В марте 2019 года Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов и Евгений Швидлер продали совокупно 1,8% акций компании широкому кругу инвесторов, выручив около $200 млн. Тогда финансовый директор Evraz Николай Иванов заявил, что продажа акций снижала риски введения санкций против компании, так как по итогам сделки совокупная доля Романа Абрамовича и Александра Абрамова снизилась ниже 50%.

С того момента Evraz подорожал на бирже на 13%. По состоянию на 30 апреля 2019 года Greenleas International Holdings господина Абрамовича владела долей в 29,55% акций, Abiglaze господина Абрамова — 19,98%, Crosland Global Limited господина Фролова — 9,98%.

Евгений Зайнуллин