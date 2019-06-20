«Светлый мир «Внутри…» решили не гасить

ООО «Басфор», входящее в группу компаний Seven Suns Development, и ПАО «Промсвязьбанк» достигли договоренностей в отношении реструктуризации долга застройщика перед кредитным учреждением. Этому предшествовало рассмотрение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области банкротного иска, поданного в конце июля прошлого года в отношении «Басфора» на сумму 2,7 млрд рублей. Поводом для подачи иска стала просрочка в выплатах банку. Seven Suns Development настаивал на том, что между сторонами были установлены неофициальные договоренности, которые перестали действовать после санации ПАО «Промсвязьбанк».

ООО «Басфор» возводит в Сестрорецке комплекс апартаментов «Светлый мир «Внутри…» на площади 17,5 га. Землю на берегу Финского залива, где ранее располагался пансионат «Дюны», застройщик приобрел у ПАО «Промсвязьбанк» в 2011 году.

Накануне между сторонами было подписано дополнительное соглашение к кредитному договору с приложенным графиком платежей. Согласно документу, ООО «Басфор» будет производить выплаты ПАО «Промсвязьбанк» до конца 2021 года. По словам представителей Seven Suns Development, в настоящее время застройщик погасил более 1,5 млрд рублей от общей суммы долга. Последний транш был осуществлен 7 июня и составил 526 млн рублей. Все платежи проводились ООО «Басфор» с учетом процентов, их точную сумму в компании не уточнили. В пресс-службе застройщика пояснили, что на текущий момент остаток долга составляет 1,9 млрд рублей.

По словам представителей Seven Suns Development, вчера, на десятом по счету заседании в Арбитражном суде, было озвучено, что в настоящее время двустороннее дополнительное соглашение находится на регистрации в Росреестре и будет получено предположительно в конце июня. В пресс-службе застройщика “Ъ” рассказали, что очередное заседание, где зарегистрированные документы должны быть предоставлены суду, назначено на 7 августа.

В пресс-службе Промсвязьбанка “Ъ” подтвердили подписание дополнительного соглашения к кредитному договору, заключенному с ООО «Басфор». «Согласно достигнутым договоренностям, задолженность "Басфора" реструктурируется на срок до декабря 2021 года при условии оформления со стороны компании дополнительного обеспечения. Ожидаемый срок оформления обеспечения — 24 июня»,— добавили в пресс-службе банка.

В ответ на запрос “Ъ” в Seven Suns Development заявили, что компания полностью удовлетворена достигнутыми договоренностями. Также в Seven Suns Development пояснили “Ъ”, что после финального судебного заседания юниты будут выведены из-под обременения, что позволит владельцам начать регистрацию права собственности. «Мы изначально объясняли собственникам апартаментов, что наши взаимоотношения с Промсвязьбанком не отразятся на статусе их недвижимости. Согласно достигнутым договоренностям, Промсвязьбанк возьмет под залог только не реализованные ранее помещения»,— добавили в компании.

«Это ожидаемое решение. Ни банк, ни застройщик не заинтересованы в конфликте. Им проще договориться и найти компромисс, устраивающий обе стороны. Банк по итогу получит деньги, застройщик — возможность спокойно реализовать проект и закрыть все свои обязательства, а дольщики — свои апартаменты»,— говорит Екатерина Запорожченко, коммерческий директор Docklands development.

Мария Кузнецова