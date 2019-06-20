Утилизацию отходов БЦБК могут перепоручить

Проектом рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) стоимостью 5,9 млрд рублей может заняться новый генеральный подрядчик. В настоящее время им является Росгеология, получившая этот статус от правительства РФ в 2017 году. Как заявил вчера губернатор Иркутской области Сергей Левченко, госхолдинг так и не смог разработать технологию переработки отходов, а его новый руководитель Сергей Горьков на встрече с главой региона не возражал против выхода из проекта. В самой Росгеологии от комментариев воздержались.

О том, что у проекта рекультивации отходов БЦБК может смениться генподрядчик, господин Левченко заявил вчера на сессии заксобрания Иркутской области. «К 1 июля Росгеология должна была представить новую технологию, но этого, скорее всего, уже не произойдет», — сказал он. Губернатор сообщил, что против выхода из проекта не возражает и новый руководитель Росгеологии Сергей Горьков, с которым у главы региона недавно состоялась встреча.

Росгеология была выбрана правительством РФ в качестве оператора ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в 2017 году. Тогда же она провела общественные слушания в городе Байкальске по проекту рекультивации отходов БЦБК. Несколько участников слушаний тогда выразили недовольство тем, что представленный проект — не новая разработка, а скорректированная версия документа, предложенного предыдущим подрядчиком, «ВЭБ-инжинирингом», который не смог пройти госэкспертизу. Отличие только в том, что прежний подрядчик предлагал перевести отходы в состояние монолита, а новый — превратить их в грунт. Росгеология тогда пообещала передать проект на экологическую экспертизу до 1 декабря 2017 года. Затем срок неоднократно переносился. В конце 2018 года правительство Иркутской области было вынуждено обратиться в Минприроды РФ на продление срока расходования средств в сумме 1,1 млрд руб., предусмотренных на рекультивацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в 2018 году, до 2021 года, потому что реализация проекта так и не началась. Общая стоимость контракта на утилизацию отходов БЦБК составляет 5,9 млрд руб.

Напомним, что работа БЦБК, расположенного на южном берегу Байкала, была остановлена в 2013 году. Комбинат был пущен в эксплуатацию в 1960 году и за десятилетия работы накопил более 6 млн т отходов, которые находятся в картах-накопителях. При этом более 2 млн т — токсичное вещество лигнин.

Господин Левченко также сообщил, что во вторник у него состоялась встреча с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным «с приглашением всех заинтересованных сторон, в том числе новых предполагаемых подрядчиков». Ранее пресс-служба главы региона разослала релиз с информацией о том, что перед встречей с федеральным министром губернатор провел переговоры с заместителем председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ириной Макеевой и в том числе обсудил с ней возможное возвращение банка в проект утилизации отходов БЦБК. Господин Левченко доложил господину Кобылкину, что собирается совместно с руководством ВЭБа «выходить к федеральным властям с предложениями по созданию в Байкальске территории особого социально-экономического развития с тем, чтобы создать для потенциальных инвесторов условия наибольшего благоприятствования». Также в релизе отмечалось, что технологии, которые панируется применять при ликвидации отходов БЦБК, будут обсуждаться с главой Минприроды РФ на следующей неделе.

В Росгеологии от комментариев о возможной смене генподрядчика воздержались. Получить оперативный комментарий от ВЭБа не удалось. В настоящее время ВЭБ выступает основным кредитором находящегося в процедуре банкротства БЦБК.

Председатель правления общественной организации «Байкальский центр гражданской экспертизы» Юрий Фалейчик считает, что «любая смена игроков чревата потерей времени». «Я боюсь, что новый подрядчик ровно на те же грабли наступит — на отсутствие технологии переработки отходов»,— сказал „Ъ“ господин Фалейчик.

Екатерина Еременко