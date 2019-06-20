Сам себе тарифная служба

До конца 2020 года во всех автобусах, трамваях и троллейбусах столицы Кубани будет введен нерегулируемый тариф. Юридически это означает, что перевозчик будет вправе сам устанавливать экономически обоснованную стоимость проезда на своем маршруте. Общественность опасается, что нововведение вызовет резкий скачек цен за проезд, однако чиновники мэрии утверждают, что необоснованного роста тарифа не будет — за этим следят контролирующие органы. Эксперты полагают, что положительным следствие такого решения может стать также рост качества обслуживания пассажиров.

Мэрия Краснодара опубликовала на своем официальном сайте документ за подписями главы краевого центра Евгения Первышова и директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации кубанской столицы Владимира Архипова, согласно которому 15 трамвайных, 13 троллейбусных и 91 автобусный маршрут городского общественного транспорта планируется перевести на нерегулируемый тариф. Согласно федеральному законодательству, перевозчик, работающий по нерегулируемому тарифу, вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда, исходя из экономической обоснованности маршрута. Предполагается, что изменения вступят в силу до конца 2020 года.

Это решение уже вызвало шквал возмущения в социальных сетях. Как пишут общественники из «Городских решений», цены за проезд могут взлететь в два раза, что подтолкнет большинство горожан уйти от использования общественного транспорта в сторону личных автомобилей. Это, в свою очередь, только усугубит ситуацию в городе с пробками.

Общественники вспоминают ситуацию с частными маршрутами в декабре 2018 года, когда перевод перевозчиков на нерегулируемый тариф увеличил стоимость проезда из станицы Старокорсунской до Краснодарской ТЭЦ с 35 до 58 руб.

По словам активиста краснодарского проекта «Наземка» Евгения Змиева, первым следствием введения нерегулируемого тарифа на транспорте станет резкое повышение цен за проезд. При этом, отмечает эксперт, администрация города не будет нести за это никакой ответственности, поскольку она этот завышенный тариф не утверждала. «С другой стороны, это вынужденная мера, поскольку перевозчик зачастую не может обосновать всеми бухгалтерскими документами, что тариф на его маршруте должен быть выше, а работать по существующему — ему не выгодно. Постоянное сдерживание стоимости проезда может привести к тому, что город вообще останется без транспорта. Мне кажется, что логично было бы объявить конкурс на маршруты с нерегулируемыми тарифами, чтобы конкуренция между перевозчиками сама отрегулировала оптимальную стоимость проезда», - говорит общественник.

В декабре минувшего года Евгений Первышов заявил на брифинге для СМИ, что повышение цен за проезд произойдет в 2019 году неминуемо, так как это связано с инфляцией и соответствующим подорожанием электроэнергии, горюче-смазочных материалов, индексацией зарплаты работникам, а также необходимостью ремонта трамвайных путей, инженерной инфраструктуры и самого подвижного состава.

Вице-мэр Краснодара Артем Доронин рассказал “Ъ-Кубань”, что переход на нерегулируемый тариф носит чисто технический характер и значительно упрощает процесс выстраивания ценообразования. При этом, по словам чиновника, контроль над тарифом полностью сохраняется. «Городское управление цен и тарифов продолжит контролировать тариф в муниципальном общественном транспорте. Индексация стоимости проезда будет основываться исключительно на объективных показателях», - сообщил господин Доронин. Он отмечает, что процесс перехода на нерегулируемый тариф муниципальных и частных перевозчиков, который начался еще в 2016 году, подошел к своему логическому завершению. При этом, частники не дотируются из городского бюджета и не получают льгот, ведя свою деятельность исключительно за собственные средства.

«И хотя их тарифы тоже называются нерегулируемыми, при этом в одностороннем порядке и неконтролируемо стоимость проезда не меняется. За необоснованное повышение перевозчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, контроль за исполнением которого осуществляет Федеральная налоговая служба», – говорит Артем Доронин.

По его словам, стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах МУП «КТТУ» является ориентиром для всех других перевозчиков. «Никто цену на проезд выше, чем в КТТУ не взвинтил и не взвинтит. Муниципальный транспорт сейчас перевозит 50% всех пассажиров в Краснодаре», – резюмировал он.

Руководитель GR практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк также уверен, что введение на всем общественном транспорте Краснодара нерегулируемого тарифа фактически ничего не изменит, поскольку коммерческие и муниципальные перевозчики в любом случае не смогут необоснованно повышать цены, так как это может привести к претензиям со стороны контролирующих органов. «На непопулярные маршруты цена может подняться, но скорее всего, это будет незначительный рост. Изменения могут иметь и плюсы, например, более высокая стоимость проезда позволит заинтересовать перевозчиков работать по тем маршрутам, на которые сейчас есть жалобы граждан или, например, работать в более позднее время», - говорит юрист.

Дмитрий Михеенко