Дело б/у труба

В Новосибирске завершено расследование дела о хищении 30 млн руб. в МУП «Горводоканал». По версии следствия, руководитель фирмы-подрядчика Александр Еремин при прокладке водопровода использовал б/у трубы вместо новых, сотрудники «Горводоканала» Алексей Теплых и Валентин Клычников подписали акты приемки выполненных работ, за что были отблагодарены: для первого были приобретены отделочные материалы, второму на банковскую карту переведены 100 тыс. руб. Предприниматель Александр Еремин, рассчитывая на смягчение наказания, заключил соглашение о сотрудничестве и дал показания на работников «Горводоканала».



Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о крупных хищениях в МУП «Горводоканал», сообщили в надзорном ведомстве. Как рассказали “Ъ” источники, знакомые с ходом расследования, махинации выявили сотрудники регионального главка МВД при проверке выполнения контракта на 74,5 млн руб., заключенного в 2017 году МУП и ООО «Сибстройальянс» на строительство ветки водопровода длиной 700 м в Ленинском районе.

По версии следствия, подрядчик Александр Еремин использовал при прокладке бывшие в употреблении трубы вместо новых, а начальник службы капитального строительства «Горводоканала» Алексей Теплых и ведущий инженер предприятия Валентин Клычников якобы завизировали акты выполненных работ. Сговорчивость последних, как указывается в деле, была более чем скромно вознаграждена. Для Алексея Теплых, который затеял строительство коттеджа, были приобретены отделочные материалы в гипермаркете «Леруа Мерлен». Валентину Клычникову на банковскую карту поступили два платежа по 50 тыс. руб.

Как говорится в уголовном деле, «Горводоканал» оплатил необоснованно завышенные расходы на сумму около 30 млн руб. Следственный отдел ГУ МВД по Новосибирской области возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы). В марте 2019 года в офисе водоснабжающей организации прошли обыски и выемки документов.

МУП «Горводоканал», который признан по делу потерпевшей стороной, заявил гражданский иск о возмещении ущерба. Для его обеспечения суд наложил арест на имущество обвиняемых — семь земельных участков, пара зданий, два экскаватора, буровая установка, Toyota и Suzuki Vitara.

Фигурантов расследования задержали. В последующем им смягчили меру пресечения: коммерсанта отпустили под подписку о невыезде, работников «Горводоканала» поместили под домашний арест. Глава «Сибстройальянса» Еремин пошел на досудебную сделку. Выполняя ее условия, предприниматель не только признал вину, но и дал показания на своих предполагаемых сообщников. Дело в отношении коммерсанта выделили в отдельное производство. В суде оно будет рассмотрено в особом упрощенном порядке. На судебном процессе над работниками «Горводоканала» предприниматель выступит ключевым свидетелем обвинения.

Константин Воронов