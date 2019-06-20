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Фото: Константин Бобылев, "Глобус"

Следователи вышли на мост

В деятельности чиновников Серова ищут халатность

СКР организовал проверку должностных лиц администрации Серовского городского округа (Свердловская область) на предмет халатности. Поводом послужила информация о ремонте моста местными жителями за свой счет. Горожане говорят, что уже 20 лет самостоятельно следят за мостом, несмотря на то, что он находится на балансе муниципалитета. Власти настаивают, что люди к ним не обращались за помощью. По мнению экспертов, даже если следователи не обнаружат нарушений в работе чиновников, «мэрии все равно надо отвечать за безопасность моста».


О доследственной проверке в отношении чиновников Серова сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Ранее в СМИ была распространена информация о том, что местные жители самостоятельно отремонтировали мост через реку Какву (соединяет город Серов и поселок Чкаловский). Следователи проверят, получала ли ранее администрация городского округа обращения от граждан о необходимости ремонта моста, выделялись ли и должны ли были выделяться на это бюджетные деньги. «Для установления всех обстоятельств планируется опросить как местных жителей, так и должностных лиц администрации, истребовать и изучить соответствующую финансовую документацию»,— добавили в СКР.

По словам председателя коллективного сада «Смородинка» — одного из участников ремонта Игоря Чудова — проблема с мостом длится с 1993 года. «Когда снесло наводнением старый мост, по федеральной программе его восстановили для деревообратывающего завода. В 1990-х годах завод перестал существовать и мост завис. В течение 20 лет какими-то силами, кроме муниципалитета, все занимались этим мостом: садоводы, рядом стоящее лесотехническое предприятие, жители поселка. В 2017 году мы вложили 70 тыс. руб., сейчас — 166 тыс. руб.»,— рассказал он. Господин Чудов добавил, что до 2012 года жители отправляли обращения в администрацию, но им отвечали, что мост не имеет балансодержателя. «В этом году у нас срезали с моста перила. Полиция возбудила уголовное дело. В мэрии, по ее запросу, ответили, что “мост находится с 2012 года на балансе Серова со стоимостью в 1 руб.”»,— уточнил он. Как пояснил садовод, поселок Чкаловский находится за рекой Каквой. Доступ к нему ограничен двумя дорогами — мостом и длинной круговой дорогой, которая также не ремонтировалась с 1993 года. «В этом районе только два выхода, с одной стороны река, с другой лес. Если лес загорится, нам эвакуироваться только через мост»,— подчеркнул господин Чудов.

В администрации Серовского городского округа сообщили, что с 1 января 2016 года ни глава муниципалитета, ни его заместители не получали обращений от местных жителей по поводу моста. Вечером в среду в мэрии приняли делегацию садоводов. По словам господина Чудова, встреча прошла в очень позитивном русле. «Все наши просьбы и пожелания были зафиксированы в форме заявления. Мост отремонтируют, пообещали, в 2020 году. Сейчас администрация уже делает дорогу»,— рассказал он.

По мнению экспертов, даже если проверка не обнаружит каких-либо нарушений в действиях чиновников, мэрия все равно должна отвечать за безопасность отремонтированного моста. «По закону, если произойдет ЧП при эксплуатации объекта, ответственность за это будет нести организация, которая предоставила заключение о возможности эксплуатации моста. Если же такого решения не было, то ответственность должна быть возложена на администрацию, поскольку на ее балансе находится мост»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Мария Арабей


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