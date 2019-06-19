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В Москве завершились XIX Летние Игры World Class имени Дмитрия Жирнова

16 июня на Arena by Soho Family прошла торжественная церемония закрытия Летних Игр World Class имени Дмитрия Жирнова. Это ежегодные соревнования среди членов клубов российской фитнес-сети в различных спортивных дисциплинах, как командных, так и индивидуальных. Игры названы в честь атлета Дмитрия Жирнова, тренера World Class, который погиб, проводя тренировку на велотреке.

В этом году в Играх приняли участие более 5000 спртсменов-любителей, которые соревновались в 22 различных дисциплинах, среди которых: бег, пауэрлифтинг, Men’s Physique и Fitness Bikini, бокс, Indoor-триатлон, футбол, пляжный волейбол, танцы Pro-Am, плавание (в бассейне и на открытой воде), водное поло, Sup Race и SwimRun. Впервые прошли соревнования по баскетболу и командная беговая эстафета.

Таш Саркисян и Александр Анатольевич

Таш Саркисян и Александр Анатольевич

В Играх были задействованы лучшие площадки Москвы: Поклонная гора, Парк Горького, Дворец спорта «Динамо», клубы World Class, загородный клуб Soho Country Club и другие.

Церемонию награждения вели члены клуба World Class Таш Саркисян и Александр Анатольевич. Лучшим клубом по итогам всех Игр был признан World Class Варшавка, чья команда завоевала наибольшее количество медалей в клубном зачете.

Музыкальное сопровождение шоу обеспечили приглашенные звезды, члены клубов World Class — Guru Groove Foundation, Антон Беляев и группа Therr Maitz.

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