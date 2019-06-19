Миллиардер Владимир Лисин продал топ-менеджеру «Татнефти» долю в банке «Зенит»

Компания миллиардера Владимира Лисина Fletcher Group Holdings вышла из капитала банка «Зенит». Господину Лисину через фирму принадлежало 5,8% акций банка, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Аналогичная доля акций теперь принадлежит вице-президенту банка и начальнику управления развития и корпоративного сопровождения проектов «Татнефти» Александру Тищенко. Топ-менеджер нефтедобывающий компаний заявил, что это его личная инициатива. Сумма сделки не раскрывается.

«Поскольку я отвечаю в “Татнефти” за развитие банковской группы “Зенит”, естественно, верю в то, что она будет развиваться, поэтому считаю разумным личные инвестиции в акции банка»,— сообщил «Интерфаксу» господин Тищенко.

71,89% акций банка принадлежит ПАО «Татнефть». Уставной капитал составляет 33,5 млрд руб., сказано на сайте ЦБ РФ. В 2019 году в списке Forbes по надежности кредитных учреждений «Зенит» оказался на 34-м месте.

“Ъ-Казань”