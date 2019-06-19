Террористы закинули финансовую сеть

Сотрудники Следственного комитета России (СКР), ФСБ и МВД провели масштабную операцию по пресечению финансирования боевиков, воюющих в Сирии. По предварительным данным, россияне, уже побывавшие в Сирийской Республике и действовавшие на стороне запрещенного в России террористического «Исламского государства» (ИГ), организовали межрегиональную сеть по сбору средств путем безналичных переводов. Пока силовики установили факты перечисления 8 млн руб. и задержали двух человек, однако они уверены, что по ходу расследования эти цифры значительно вырастут.

О масштабной операции по пресечению финансирования террористов, воюющих на стороне «Исламского государства», сообщила в среду официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По словам госпожи Петренко, организаторами незаконной финансовой сети стали россияне, которые в период с 2014 по сентябрь 2017 года, находясь на территории Сирии, участвовали в деятельности ИГ.

«Для этого они привлекли жителей Республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также доставку денежных средств на территорию Сирийской Арабской Республики, подконтрольную членам международной террористической организации ''Исламское государство''»,— сказала госпожа Петренко.

На данный момент силовики установили факты переводов на общую сумму 8 млн руб., поступивших от двухсот с лишним человек, проживающих в Северо-Кавказском, Южном, Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Уральском федеральных округах. Некоторые из этих людей уже являются фигурантами дел, возбужденных по статьям о терроризме. Как сообщили “Ъ” источники в правоохранительных органах, пока неясно, связано ли это масштабное расследование с возбужденным в Дагестане уголовным делом о финансировании терроризма, в рамках которого во вторник был арестован журналист местного издания «Черновик» Абдулмумин Гаджиев,— такая возможность только проверяется. При этом предварительные данные следствия свидетельствуют о том, что масштабное финансирование терроризма, скорее всего, было четко организовано и структурировано.

Тем временем сотрудники САКР, ФСБ и ГУЭБиПК МВД, а также антиэкстремистского Центра «Э» ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых в перечислении денег террористам сразу в семи регионах страны — Москве и Подмосковье, ХМАО, Дагестане, Красноярском и Ставропольском краях, а также Астраханской области. Эти мероприятия еще продолжаются.

«В ходе следственных действий на территории Москвы и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) задержаны двое лиц,— сообщила Светлана Петренко.— В связи с тяжестью совершенных преступлений следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу».

Следствие сейчас проверяет фигурантов масштабного расследования на возможную причастность к другим преступлениям, устанавливает их связи, а также роль каждого в финансировании террористической организации.

Александр Александров