ЦБ сделал новую ставку

Банк России принял решение о понижении ключевой ставки до 7,5% и пообещал привести ее к равновесному уровню до конца года. Решение ЦБ приведет к снижению ставок по кредитам населению и для компаний, считают аналитики рынка.

14 июня по итогам заседания совета директоров Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку с 7,75% до 7,5% годовых. В последний раз ставка пересматривалась в декабре прошлого года — была повышена на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 7,75%. Основной причиной текущего пересмотра стало замедление инфляции — в мае она составила 5,1% в годовом выражении против 5,2% в апреле, на 10 июня снизилась до 5%.

На возможность такого решения ЦБ указывали инфляционные ожидания. В середине мая такую возможность подтвердила зампред ЦБ Ксения Юдаева. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года»,— говорится в сообщении. Эти слова рынок расценил как сигнал к дальнейшему снижению ставки в этом году. «Руководство ЦБ не исключает еще два снижения процентной ставки в этом году. Это дает рынку гарантии, что макроэкономическая ситуация стабильна»,— отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Смягчение ДКП ведет к снижению стоимости фондирования для банков, а значит, и ставок по кредитам частных и юридических лиц. «В апреле—мае ряд крупных банков сократили ставки по отдельным депозитным продуктам, также начали снижаться ставки по ипотечным кредитам,— заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.— Принятое решение о снижении ключевой ставки, тот сигнал, который мы дали, закрепит эти тенденции». Ряд банков понизили ставки по ипотеке и другим кредитам для физлиц. Так, Промсвязьбанк объявил о понижении ставки по ипотеке на 0,6 п. п. Минимальная ставка там теперь составляет 9,6% годовых.

Стоимость заимствований для компаний имеет большое значение для экономики. По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, в целом для экономики понижение ставки всегда позитивная новость для предприятий реального сектора, чья долговая нагрузка будет обходиться дешевле, поскольку для них тоже высока вероятность снижения процентов по кредитным линиям. «Сегмент малого и среднего бизнеса при реализации сценария снижения ставок также может реализовать отложенный спрос на заемные средства, что может привести к росту оборота в сегменте»,— отмечает господин Тимошенко.

Аналитики не ждут быстрого и симметричного снижения ставок по всем секторам экономики. «Непосредственная динамика ставок в разных сегментах зависит от уровня рисков в них и не может полностью определяться действиями регулятора»,— отмечает Наталия Орлова. По мнению финансового аналитика «БКС Премьер» Сергея Дейнеки, снижение ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса будет происходить медленно и с большим временным лагом по сравнению с динамикой корректировки ставок в других сегментах кредитования. «В этой связи темпы роста кредитования МСБ будут зависеть от эффективности реализации госпрограммы субсидирования ставок по кредитам МСБ, а также от общей экономической ситуации в стране»,— отмечает господин Дейнека.

Иван Евишкин