Соучредителя краснодарской сети супермаркетов обязали выплатить 788 млн рублей

Решением Арбитражного суда Краснодарского края бывший директор и соучредитель ООО «Торгово-коммерческая производственная фирма “Титан”» Александр Петренко привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 788 млн руб., информация опубликована в ЕФРСБ.

Конкурсный управляющий «Титана» Александр Костюнин доказал в суде, что долги торговой сети образовались в тот период, когда ей руководил господин Петренко. В суде было установлено, что в 2015 году «Титан» мог рассчитаться с кредиторами, его активы составляли более 1 млрд руб., из которых запасы товара стоили около 706 млн руб. Этот товар был утрачен летом 2015 года, как раз в то время, когда господин Петренко занимал пост гендиректора. По данным «СПАРК-Интерфакс», он также является владельцем 50% акций общества.

Как ранее сообщал „Ъ-Кубань“, ООО «ТКПФ “Титан”» владело в Краснодаре сетью супермаркетов, однако разорилось после кризиса 2014 года. Банкротом его признали в ноябре 2015 года. На этот момент кредиторская задолженность общества составляла 737,1 млн руб., активы — 243,7 млн руб., из которых 175 млн руб. — дебиторская задолженность.

Андрей Ульченко