СКР организовал проверку после того, как жители Серова за свой счет отремонтировали мост

Свердловское следственное управление СКР организовала доследственную проверку работы администрации Серовского городского округа. Как сообщили в ведомстве, следователи проверят информацию о возможной халатности, связанной с ремонтом моста через реку Каква, соединяющего Серов и поселок Чкаловский. По данным местных СМИ, мост отремонтировали жители Серова за свой счет.

В СКР сообщили, что следователи намерены выяснить, обращались ли местные жители в администрацию округа,выделялись ли на реконструкцию (и должны ли были выделяться) какие-либо деньги. «Для установления всех обстоятельств планируется опросить как местных жителей, так и должностных лиц администрации, а также истребовать и изучить соответствующую финансовую документацию»,— сообщили в ведомстве.

Мост ремонтировали 15 и 16 июня. Местные жители самостоятельно заменили деревянный настил моста, который лежит на металлической конструкции, а также засыпали камнями ямы на дороге, ведущей к мосту. По словам председателя коллективного сада «Смородинка» Игоря Чудова, мост пришлось отремонтировать из-за его состояния. «Проезд легкового автомобиля вызывал опасность. Для того, чтобы не упасть, чтобы мост у нас никто не отнял, не разобрал, не спилили его, нам пришлось его отремонтировать»,— рассказал он. По словам председателя сада, ранее местные жители уже ремонтировали мост. «В 2017 году мы делали ремонт за 70 тыс. Сейчас за 150 тыс, а вместе с трудозатратами в этом году ремонт выйдет под 200 тыс. руб.»,— приводит слова Игоря Чудова «Серовский глобус». Ближайший автомобильный мост через реку Каква находится 1,2 км (выше по течению). Еще один — в 4,6 км (ниже по течению).

По словам пресс-секретаря главы Серовского городского округа Веры Теляшовой, власти пытаются выяснить, имели ли право люди самостоятельно ремонтировать мост. Она добавила, что финансирование ремонта Чкаловского моста планируется внести в бюджет на 2020 год. Глава округа Василий Сизиков подчеркнул, что к властям за помощью никто не обращался.