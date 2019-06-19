Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к ответным санкциям России

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что агропромышленный рынок ЕС показал устойчивость к российским ответным санкциям. По ее словам, экономика РФ понесла больше потерь, но не только из-за ограничений.

«Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки»,— заявила госпожа Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента. Она не указала точных данных о потерях европейского производства от санкций и не оценила ущерба от российского эмбарго с 2014 года. «Побочное влияние ограничительных мер на Россию для экономики ЕС остается сдержанным и управляемым в целом»,— отметила госпожа Могерини.

Она добавила, что санкции ЕС в отношении России не стали единственной причиной ослабления экономики страны. «Трудно дать количественную оценку изолированного воздействия ограничительных мер ЕС на российскую экономику, поскольку они совпали с появлением более широких экономических препятствий, включая существующие структурные препятствия для роста, колебания цен на нефть и снижение курса рубля»,— заявила она. Глава дипломатии ЕС уточнила, что эти факторы привели к «значительному замедлению российской экономики» в 2014 году и «относительно медленному восстановлению с тех пор».

Напомним, 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин ввел запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В числе этих стран — США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, а также страны ЕС. Через год, в июле 2015-го, был издан указ об уничтожении продуктов, ввезенных в Россию в обход эмбарго.

В марте 2019 года господин Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если ЕС отменит свои ограничительные меры. По мнению главы государства, «санкции наносят только ущерб», но они помогли российским производителям сельхозтоваров.