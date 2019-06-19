Теплоцентрально и надежно

Этим летом «Т Плюс» проводит масштабное обновление теплопроводов в центральной части Перми – на улицах Луначарского, Тимирязева и Газеты «Звезда».

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» приступили к заключительному этапу реконструкции теплосети на улице Луначарского. Энергетики меняют 526 м тепломагистрали диаметром 400 мм на участке между улицами Газеты «Звезда» и Сибирской. В результате, с учетом ранее выполненной перекладки, по улице Луначарского будет смонтировано 1,7 км новой теплосети (от улицы Попова до Сибирской). Этот магистральный трубопровод обеспечивает надежное теплоснабжение домов, в которых проживают около 200 тыс. горожан.

Работы на улице Луначарского продлятся примерно полтора месяца. По согласованию с администрацией Перми на этот период будет изменена схема движения транспорта: с 6:00 до 22:00 открыта одна полоса, с 22:00 до 6:00 – полное ограничение движения на участке. Водителям рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее выбирать пути объезда.

Реконструкция теплосетей продолжается и на улице Глеба Успенского, где на участке от школы №10 до Комсомольского проспекта уже уложено 540 м современной трубы в пенополиуретановой изоляции. Следующий этап – переход через Комсомольский проспект на улицу Тимирязева. Всего здесь появится свыше 1,6 км обновленных коммуникаций.

Еще один значимый проект текущей ремонтной кампании – продолжение перекладки теплосети с увеличением диаметра до 500 мм на улице Газеты «Звезда». После того как энергетики смонтируют 640 м теплопровода, с учетом работ 2018 года обновленная тепловая «артерия» протянется от улицы Пермской с поворотом на Петропавловскую до Комсомольского проспекта. Это существенно повысит энергобезопасность всех жителей Перми будущей зимой.

В планах пермских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ» на лето – ориентироваться на результат 2018 года, когда в Перми было переложено 28 км теплосетей, вложения составили 600 млн рублей. В ресурсоснабжающей компании напоминают, что неплатежи за тепло могут негативно повлиять на подготовку к зиме, и просят горожан вовремя оплачивать квитанции.