Соблазн за соблазном

Использование фирм-однодневок и мораторий на проверки малого бизнеса в первые три года его существования вносят существенные искажения в статистику жизненного цикла некрупных российских компаний — заметные пики прекращения их деятельности приходятся на первые шесть месяцев и три года их существования. Как подсчитали аналитики проекта «Сберданные», в среднем трехлетний рубеж переживают 70% малых и средних российских компаний — это больше, чем в США. Показатель сильно зависит от региона регистрации, сферы деятельности и первоначальных инвестиций: дольше всего живут фирмы в производственных отраслях, требующих значительных вложений, и в регионах, где больше доля предпринимателей среди населения, а меньше всего — в транспорте, строительстве и финансовых услугах, где, предположительно, еще высока доля «однодневок».

Аналитики Сбербанка в рамках проекта «Сберданные» по обработке и анализу больших данных использовали данные ЕГРИП / ЕГРЮЛ и реестра компаний МСП, ведущегося с 2016 года, именно этим объясняется трехлетний рубеж исследования. За дату «рождения» компании принимался месяц регистрации юридического лица, за дату «смерти» — месяц совершения последнего платежа. Итоги вполне укладываются в глобальную практику: срок жизни 70% малых и средних российских компаний превышает три года, в США этот показатель составляет 61,6%, в среднем в мире около 50% компаний закрываются, не перешагнув пятилетний рубеж, а до десяти лет доживает лишь треть бизнесов. Впрочем, более высокий уровень «дожития» компаний в РФ может свидетельствовать о меньшей склонности граждан рисковать, открывая собственное дело, а также объясняться различиями в законодательстве о банкротстве, отмечают в Сбербанке.

Чисто российской спецификой является большой разброс показателей в зависимости от региона регистрации и сферы деятельности, существенной же разницы между юрлицами и индивидуальными предпринимателями не обнаруживается. При этом свобода предпринимательства прямо влияет на качество жизни в регионе: срок жизни компаний коррелировал с количеством субъектов МСП на 1 тыс. человек, а высокий уровень предпринимательской активности ассоциируется с более высокими подушевыми доходами.

Так, самый большой процент компаний-«долгожителей» на трехлетнем горизонте обнаружился на Камчатке (78,9%), в Москве и Московской области (78,4%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (77,5%), следом идут Калининградская область (76,7%) и Чукотка (75,9%). Хуже всего с выживаемостью в Чечне (41,8%), Калмыкии (53,4%), Дагестане (55,9%), Кабардино-Балкарии и Омской области (57,4%). Однако по ожидаемой продолжительности жизни МСП в лидерах оказался Дальний Восток (37 месяцев из выборки в 40) — аналитики объясняют это более распространенной в европейской части страны практикой перерегистрации предприятий с целью уклонения от плановых проверок. В среднем по стране показатель составил 35,3 месяца, что также совпадает с законодательно закрепленным трехлетним мораторием на проверки.

В среднем за месяц в РФ регистрируется 56 тыс. новых компаний, и половина этого числа — 28 тыс.— прекращают операции. Первый пик закрытий происходит до достижения компаниями возраста шести месяцев — в этот период с рынка уходит 6,5% фирм, что авторы исследования называют «аномальным» (показатель в полтора раза превышает норму), предполагая, что большая часть таких «преждевременных смертей» приходится на фирмы-однодневки. Следующий всплеск соответствует 36 месяцам, а статистическими данными о дальнейшей судьбе предприятий исследователи не располагали из-за ограничений выборки.

В отраслевом разрезе наиболее стабильный бизнес концентрируется в сфере здравоохранения (94 из 100 компаний продолжают работать более трех лет, не наблюдается и «повышенной смертности» в первые полгода). Следом идут производственные отрасли, требующие значительных инвестиций,— металлургия (92,4%), добыча полезных ископаемых (92,2%), добыча металлических руд (91,9%) и производство электрооборудования (91,5%). При этом наиболее подверженными риску быстрого ухода с рынка оказались компании сухопутного транспорта — у них высокая «ранняя смертность» (в первые полгода закрываются 8,7% компаний), а до трех лет доживают лишь две трети (58,4%). Близкие показатели у страхования и НПФ (59,8%), строительства (60,6%; полугодовой рубеж не переживают 11,5%), обслуживания зданий и территорий (64,9%), рекламы (65,5%). По мнению аналитиков Сбербанка, это косвенно свидетельствует о благоприятных условиях для использования фирм-однодневок в этих отраслях. Однако следует учитывать, что выборка пришлась на период стагнации потребительского спроса, что также может объяснить высокую «смертность» в рознице и быстрый рост ориентированных на экспорт добывающих компаний.

Кроме того, владельцы предприятий после их закрытия обычно не прекращают вести бизнес, то есть оно необязательно связано с экономическими причинами. Так, 20% граждан, когда-либо регистрировавших бизнес, делали это более одного раза, 16% являются акционерами более чем одного предприятия, а 1% владеет пятью и более компаниями.

Надежда Краснушкина