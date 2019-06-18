Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира

Один московский и два петербуржских ресторана вошли в расширенный список 120 лучших ресторанов мира от компании S.Pellegrino. Рейтинг опубликован сегодня, 18 июня.

На 65-м месте находится московский ресторан Selfie, который составители рейтинга отметили за продвижение концепции этичного потребления — приготовление блюд из продуктов или тех их частей, на которые часто не обращают внимания, например капустной кочерыжки; а также внимания к региональным российским продуктам, например мурманскому палтусу или крымскому трюфелю. На 92-м месте — петербуржский ресторан Harvest, который был отмечен за внимание к ответственному потреблению, экологичности продуктов и их натуральному вкусу. На 104-м месте — петербуржский ресторан «Кококо», который удостоился внимания составителей рейтинга за необычный взгляд на приготовление блюд традиционной русской кухни и сезонных продуктов.

Объявление расширенного списка лучших ресторанов мира было сделано за неделю до главного события (публикации топ-50 лучших ресторанов), которое состоится в Сингапуре.

Евгений Хвостик