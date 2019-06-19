Цемзавод к расплате не готов

Казанская компания «Генезис» просит арбитражный суд признать несостоятельным Сенгилеевский цементный завод (Ульяновская область), который, обновив производство, до сих пор еще работает в режиме пуско-наладочных работ. Несмотря на большую выручку, завод отказывается выплачивать долг, ссылаясь на отсутствие средств. Высокая кредиторская задолженность предприятия может грозить включением в процесс новых и более серьезных кредиторов. Аналитики, кроме того, обращают внимание на риски окупаемости проекта в условиях неучтенного проектом давления рынка, ведущего к снижению цены цемента. В правительстве региона уверены, что холдинг «Евроцемент груп», в который входит цемзавод, не допустит отрицательного развития ситуации.

Компания «Генезис» (ООО, Казань, деятельность в области права) банкротит Сенгилеевский цементный завод (СЦЗ, ООО, Ульяновская область, входит в «Евроцемент груп»). Заявление о признании должника банкротом с суммой исковых требований 1,8 млн руб. было подано 13 июня, заседание суда еще не назначено. Ранее «Генезис» уже пытался добиться выплаты долга через арбитражный суд, однако цемзавод не выполнил решения арбитража. Первоначально СЦЗ задолжал эту сумму компании «Спецгидрострой» (АО, Волжск, Марий Эл), выполнявшей проектные работы по реконструкции существующего мола цемзавода на Волге (2015 год). В 2018 году, не добившись оплаты, «Спецгидрострой» переуступил право требования долга «Генезису».

Напомним, первоначально СЦЗ был построен более 100 лет назад, в 1915 году. В 2004 году ОГУП «Сенгилеевский цементный завод» было признано банкротом с долгом 100,2 млн руб., в ноябре 2006 года завершено конкурсное производство. Фактически имущество завода перешло в собственность холдинга ОАО «Мордовцемент», которому и сейчас принадлежит 100% ООО «Сенгилеевский цементный завод». В 2014 году «Евроцемент груп» приобрела контрольный пакет АО «Мордовцемент» и завершила на месте старого предприятия строительство нового завода с оборудованием немецкой компании KHD Humboldt Wedag International. Как отмечалось, «это новое высокотехнологичное производство цемента „сухим“ способом мощностью 2,365 млн тонн цемента в год». Торжественный пуск производства состоялся в июле 2015 года, однако до сих пор завод работал в режиме пуско-наладочных работ (последнее продление режима пуско-наладки было до 1 июня 2019 года), в связи с чем Росприроднадзор не имел права проводить плановые проверки предприятия. В то же время у Рос­природнадзора и правительства региона были претензии к цемзаводу из-за непроведения рекультивации ­карьеров.

Согласно данным Kartoteka.ru, с 2015 года выручка предприятия выросла с 0,598 млрд руб. в 2015 году до 1,973 млрд руб. в 2017 году, в то же время выросла и кредиторская задолженность — с 2,189 млрд руб. в 2015 году до 2,797 млрд руб. Убыток по итогам 2017 года составил 2,213 млрд руб.

Заметим, что при столь больших объемах выручки заводу было бы несложно расплатиться с долгом 1,8 млн руб., тем более что если он этого не сделает, то в случае объявления процедуры банкротства в процесс могут войти остальные кредиторы, в том числе банки, с более серьезными требованиями, и тогда ситуация для СЦЗ может стать опасной. Пока на сайте арбитражного суда только за 2018 год зафиксировано 15 исков различных компаний к СЦЗ на разные суммы — от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей.

Руководитель «Генезиса» Ильнар Аскаров пояснил „Ъ“, что после решения арбитражного суда о выплате долга он обращался в СЦЗ с предложением добровольно исполнить решение суда, «но завод отказался». «Руководство от разговора со мной уклонилось, а в юротделе ответили, что добровольно платить они не будут. Сказали, что денег вроде бы как нет»,— пояснил господин Аскаров.

Получить комментарии руководства цемзавода не удалось. Официальный запрос „Ъ“ во вторник был оставлен без ответа.

Отметим, что обновление производства СЦЗ пришлось как раз на значительный спад спроса на его сырье: согласно данным BusinesStat, с 2013 года по 2017 год объем производства цемента в России сократился на 18%, с 66,3 млн тонн до 54,3 млн тонн. Наибольшее снижение показателя было отмечено в 2015м (9,4%) и 2016м (11,3%) годах, в 2017 году снижение составило 1,3%. В 2018 году производство цемента снизилось еще на 1,8%, до 53,708 млн тонн. Спад производства был вызван в первую очередь снижением спроса на продукцию со стороны строительной отрасли. Впрочем, Союз производителей цемента в своем аналитическом обзоре отмечает, что «в 2019 году ожидается рост спроса на цемент на 4% к уровню 2018 года с учетом реализации нацпроектов, а в случае оптимистичного сценария рост может достигнуть 10%».

Председатель правительства региона Александр Смекалин уверен, что до процедуры банкротства не дойдет. «Цемзавод живет не сам по себе, он в структуре мощного холдинга, который покупал его не для того, чтобы один из самых современнейших заводов России вдруг обанкротился, холдинг сможет удержать ситуацию под контролем. Тем более что даже задолженность 2 млрд руб., когда все предприятие стоит под 20 млрд руб., это не та история, чтобы преднамеренно банкротить. К тому же и сам Михаил Скороход (президент «Евроцемент груп». — „Ъ“) отмечает оживление рынка и даже рассматривает возможность расконсервации Новоульяновского цемзавода»,— сказал „Ъ“ региональный ­премьер.

Между тем портфельный менеджер АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что определенные риски для цемзавода есть. «Проблема сейчас не в падении спроса, который стабилизировался, а в ценообразовании. В жилом строительстве по большей части идет экономкласс, застройщики давят на поставщиков, те стараются сокращать себестоимость, идет конкуренция по цене. И в этих условиях запуск производства может не окупиться не из-за того, что нет рынка сбыта, а оттого что будет сложно покрыть издержки, ранее не учтенные»,— заметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск