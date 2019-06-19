От радиации отходят

ФГУП «РосРАО» заверило, что не намерено утилизировать на запланированном заводе по уничтожению опасных отходов радиоактивные продукты. Строительство предприятия вчера обсудили члены Общественной палаты Саратовской области. Предполагается, что предприятие будет перерабатывать конденсаторы, трансформаторы, отходы машиностроения, которые сейчас утилизируются бессистемно. Противники строительства предприятия утверждают, что завод серьезно ухудшит экологическую ситуацию в регионе и его необходимо строить в месте с минимальной плотностью ­населения.

Вчера члены Общественной палаты Саратовской области обсудили строительство в поселке Горный Краснопартизанского района завода по утилизации отходов I и II классов опасности (вещества чрезвычайно высокой опасности и высоко­опасные вещества). Выступавший перед общественниками первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков заявил, что предприятие будет строиться по образцу аналогичных предприятий в Европе.

Предполагается, что на заводе будут утилизироваться трансформаторы, конденсаторы, аккумуляторы, щелочи, отходы машиностроения: масла, кислоты. Переработанные отходы, по словам Максима Королькова, будут уничтожаться или в виде безопасных материалов возвращаться в хозяйственный оборот в виде, например, солей IV класса опасности (безо­пасные). Представитель РосРАО заверил, что в Горном не будут утилизироваться радиоактивные отходы. Опасения, что на планирующееся предприятие привезут радиоактивные элементы, высказывали общественники и ряд депутатов Саратовской областной думы.

Выбор площадки для строительства завода Максим Корольков объяснил экономической целесообразностью, так как в Горном уже существовало предприятие по переработке химических отходов, а значит есть вся необходимая инфраструктура, в том числе к поселку подходит железнодорожная ветка.

Как писал „Ъ“, инвестиционный проект «Создание производственно-технологического комплекса по утилизации отходов I и II классов опасности на базе ФКП „Горный“ в рамках национального проекта „Экология“» планирует реализовать ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами „РосРАО“». Согласно постановлению правительства РФ, подписанному главой кабинета министров Дмитрием Медведевым, предприятие мощностью 50 тыс. тонн в год должно быть построено к 2023 году. Ожидается, что за четыре года на производственно-технологический комплекс из федерального бюджета будет выделено 5,12 млрд руб. Согласно программе правительства РФ, аналогичные заводы должны появиться в Кировской, Курганской областях и в республике ­Удмуртия.

ФКП «Горный», на базе которого планируется новое предприятие, занималось уничтожением запасов химического оружия в 2002–2006 годах, после чего работы на объекте ­прекратились.

Проект строительства завода по утилизации отходов I и II классов опасности (вещества чрезвычайно высокой опасности и высокоопасные вещества) вызвал недовольство общественности. Сейчас на портале петиций Change.org ведется сбор подписей за запрет переработки опасных отходов. Против объекта за две недели высказались более 18 тыс. человек. На прошлой неделе в центре Саратова прошел митинг, организованный рег­отделением КПРФ, на который вышли около 1 тыс. человек.

Губернатор области Валерий Радаев, комментируя недовольство жителей телеканалу ГТРК «Саратов», заявил, что «некоторые депутаты нагнетают ситуацию, занимаясь политиканством».

Противники строительства завода настаивают на том, что предприятие по переработке особо опасных отходов нанесет ущерб экологии региона. Так, эколог Ольга Пицунова говорит, что для каждого вида отходов требуется специальная технология утилизации, однако строящееся в Горном предприятие, очевидно, будет использовать универсальные методы: сжигание и захоронение, это означает, что полной экологически чистой переработки не будет. Руководитель общественного движения «Жить здесь» Александр Ермишин обратил внимание, что строительство всех четырех указанных в постановлении правительства заводов запланировано в акватории Волги, что, по его мнению, недопустимо. Общественник планирует собирать подписи за отмену постановления.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) отмечает, что подобные заводы вообще не должны строиться в регионах с высокой плотностью населения. «Подобное предприятие надо строить где-нибудь в тундре, где мало людей и будет минимальный вред населению, а не в регионе, где людям будет грозить опасность»,— отметил Николай Бондаренко.

Сергей Петунин