Заселенные самострои в Сочи могут быть узаконены

Самовольно возведенные жилые объекты в Сочи, в которых живут люди, могут быть узаконены мировым соглашением с мэрией, сообщил глава города Анатолий Пахомов во время встречи с обманутыми покупателями квартир.

Мэр Сочи обсуждал ситуацию с покупателями квартир в многоквартирных домах, которые были возведены с разрешением на индивидуальное жилищное строительство или даже без какой-либо разрешительной документации. Факт нарушения градостроительных норм выявлялся сотрудниками администрации на ранних этапах строительства, и сразу же подавались иски о сносе. Однако суды становились на сторону застройщиков, а порой даже скрывали от администрации свои решения, заявила пресс-служба мэрии. «Застройщики вводили людей в заблуждение. Пока мы судились, застройщик успевал продать квартиры. Люди в этом случае покупали жилье, не подозревая, что дом могут снести»,— приводит пресс-служба мэрии слова господина Пахомова.

Администрация города готова рассматривать любые законные способы помочь обманутым покупателям и готова отказаться от сноса самостроя, но при условии, что дома безопасны и отвечают необходимым нормам, сообщает мэрия города-курорта. «Ключевые условия, при наличии которых возможно сохранить объект: чтобы там была вода и свет в необходимом количестве, канализация, чтоб он был безопасным с точки зрения строительных конструкций и с точки зрения пожарной безопасности»,— пояснил вице-мэр Сочи Константин Михальков. Если объект не обеспечен необходимыми коммуникациями, но имеется техническая возможность их дополнительно ввести, то это и будет являться условием мирового соглашения, пояснили в мэрии.

Анна Перова, Краснодар