Шарапова победила в первом матче после пятимесячного перерыва

Российская теннисистка Мария Шарапова победила представительницу Словакии Викторию Кужмову в 1/16 финала турнира Mallorca Open, который проходит в Испании. Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:0.

Шарапова теперь выйдет на корт против победительницы матча между немецкой теннисисткой Ангелик Кербер и бельгийкой Исалин Бонавентюр.

Мария Шарапова не играла на турнирах с конца января. Она получила травму, из-за которой спортсменке пришлось пропустить Открытый чемпионат Франции 2019 года.

О том, как травма прервала сезон российской теннисистки — в материале “Ъ” «Мария Шарапова притормозила плечом».