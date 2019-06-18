Сбой в работе Instagram зафиксирован в Европе и Северной Америке

Проблемы в работе приложения Instagram отмечают пользователи всего мира, сообщает сервис по обнаружению неполадок Downdetector.

Больше всего жалоб зафиксировано от пользователей в Канаде, США и Западной Европе. В России на сбои в работе приложения жалуются пользователи из Москвы.

Также сегодня глобальный сбой был зафиксирован в работе Google. Часть пользователей не могла пройти авторизацию и испытывала трудности в работе с поисковиком.