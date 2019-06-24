Прошлое как настоящее

В основе кульминаций и разгадок многих сюжетных линий фильмов Альмодовара — психические проблемы и тревоги, полученные киногероями в детстве. В героях фильмов также часто угадывается сам режиссер

«Всё о моей матери» (1999)

Фото: El Deseo S.A.

Семнадцатилетний Эстебан, мечтающий стать писателем, погибает в аварии на глазах у своей матери Мануэлы. Она листает его дневник, озаглавленный «Всё о моей матери», из которого следует, что больше всего на свете подросток хотел узнать, кто его отец. Мануэла отправляется в Барселону, чтобы разыскать «блудного» отца по имени Лола (она не видела его почти 18 лет) и поведать ему о том, что у него был ребенок.

«Дурное воспитание» (2004)

Фото: Canal+ España

Энрике (Феле Мартинес), преуспевающий 27-летний режиссер, находится в поиске нового сюжета. Молодой человек, который представляется его другом детства Игнасио, отдает ему рассказ об их совместных детских годах в католическом интернате. Энрике совершает поездку в Галисию, на родину Игнасио; истории, казалось бы, закончившиеся много лет назад, получают новое развитие.

«Возвращение» (2006)

Фото: Canal+ España

По словам режиссера, это история, в которой присутствуют «бабушка, мать, дочь, призраки и танго». Молодая женщина Раймунда вместе с дочерью Паулой и сестрой Соледад приезжает из Мадрида в родную деревню проведать пожилую тетю, которая страдает провалами в памяти. К удивлению сестер, тетя продолжает вести домашнее хозяйство. Живущая одиноко с ней по соседству Агустина рассказывает, что несколько раз слышала, как тетя разговаривала с призраками давно ушедших людей.