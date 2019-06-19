Заемщиков приравняли к должникам

«Кредит Европа банк» требует от потенциальных клиентов на этапе подачи заявки на кредит согласиться на увеличение частоты взаимодействия в случае возникновения у них долга. Данный пункт значится как оферта со стороны заемщика, однако без его принятия заявка на кредит не будет рассмотрена. Эксперты называют эту практику недобросовестной попыткой обойти ограничение закона о взыскании долгов физических лиц.

Как стало известно “Ъ”, «Кредит Европа банк» включил в заявку на предоставление потребительского кредита пункт, заранее устанавливающий частоту взаимодействия при возникновении просрочки. Как указано в заявке, с которой удалось ознакомиться “Ъ”, при наличии подписи клиента в соответствующем пункте он просит рассматривать ее как оферту банку заключить соглашение об иной частоте взаимодействия «по инициативе банка по вопросам просроченной задолженности», чем предусмотрено законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (230-ФЗ). Принятием банком данной оферты является исполнение «предложенных условий путем первого взаимодействия с частотой, отличной от установленной законом».

Таким образом, банк устанавливает за собой право взаимодействовать с клиентом при пропуске платежа посредством телефонных переговоров почти в четыре раза чаще, чем это предусмотрено профильным законом (30 раз в месяц вместо 8 раз). Впрочем, если договора с увеличенной частотой взаимодействия получат в работу коллекторы, они все равно руководствуются нормами 230-ФЗ, указал президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, т. е. не будут их превышать. В то же время, пояснил “Ъ” один из заемщиков, на вопрос, может ли он не соглашаться на данное условие, сотрудник банка ответил, что это обязательный пункт и при отказе от него заявка на потребкредит не будет принята.

В «Кредит Европа банке» не ответили на запрос “Ъ”. Опрошенные “Ъ” крупные розничные банки заверили, что не включают подобные требования в заявки на выдачу кредитов и не заключают с заемщиками дополнительных соглашений, регламентирующих частоту взаимодействия при возникновении просрочки.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили “Ъ”, что заключение «соглашения о частоте взаимодействия до наступления факта просрочки исполнения обязательства» противоречит требованиям 230-ФЗ, «нарушает права и законные интересы граждан» и «является способом обхода положений закона». ФССП уже обращала внимание ЦБ на подобную практику кредиторов в начале прошлого года (см. “Ъ” от 2 февраля 2018 года). Тогда в ЦБ указали, что 230-ФЗ предусматривает лишь возможность заключения соглашения и заемщик вправе от него отказаться, что, в свою очередь, не должно повлиять на заключение кредитного договора. Однако ЦБ напрямую не запретил кредиторам заключение таких соглашений. В январе 2019 года уже Верховный суд (ВС) указал на незаконность заключения таких соглашений (см. “Ъ” от 17 января 2019 года).

На запрос “Ъ” от 18 июня в Банке России пояснили, что не зафиксировали жалоб заемщиков на отказ в выдаче кредита «в случае их несогласия на подписание соглашения об изменении частоты взаимодействия на этапе подачи заявления». Вместе с тем в ЦБ подтвердили, что «ряд кредиторов включают подобные соглашения в состав кредитной документации». Также там отметили, что в законе нет прямого указания на момент, когда такое соглашение может быть заключено, но регулятор в своих рекомендациях, направляемых кредиторам в рамках поведенческого надзора, «придерживается позиции Верховного суда».

Юристы и правозащитники считают практику неправомерной. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, юристы банка творчески истолковали оборот «по инициативе кредитора», используемый в законе, и предложили, чтобы подписываемый заемщиком документ о более частых встречах и телефонных звонках «был как бы инициативой гражданина». «Банк, по сути, предлагает изменить частоту контактов именно заемщику, но не должнику, что противоречит позиции ВС, следовательно, уместно говорить о наличии признаков нарушения в его действиях»,— отметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Частному лицу, которое еще не является клиентом банка, добавляет гендиректор «Юридического бюро №?1» Юлия Комбарова, фактически создается презумпция виновности, его уже рассматривают как недобросовестного заемщика, что недопустимо.

Светлана Самусева