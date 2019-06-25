Служба не по контракту

Проблема адаптации военнослужащих к гражданской жизни признается правительствами многих стран. Для облегчения этого процесса в США, странах ЕС запущены подготовительные курсы, программы переобучения. В России этим занимается Минобороны, новые программы готовит и Промсвязьбанк — для военных подготовлены курсы по управлению личными финансами, а в ближайшем будущем появятся и инструменты, помогающие открыть свое дело.

Государство предоставляет военнослужащим целый ряд льгот — это касается обеспечения жильем, льготных ставок по ипотеке, возможности получения или продолжения образования за счет бюджета. Однако, как показывает практика, одних лишь льгот недостаточно — для того чтобы правильно спланировать собственные финансы, необходимо разбираться в банковских продуктах и использовать их не только для кредитования, но и накопления, а чтобы успешно сменить военную специальность на гражданскую или открыть свое дело — быть готовым осваивать новые знания и навыки.

Доступные финансы

Программа по повышению финансовой грамотности была запущена Промсвязьбанком совместно с Минобороны в августе прошлого года, сейчас она реализуется в 62 регионах (то есть во всех, где есть отделения банка). Цель программы — обучение военнослужащих грамотному использованию личных финансов и заемных средств, планированию бюджета, повышение общего уровня финграмотности.

«Тема личных финансов многими воспринимается как обыденная, любой взрослый человек может расплатиться в магазине картой, а взять кредит в банке тоже не составит большого труда. Однако кредитом важно аккуратно и грамотно пользоваться, по обычной дебетовой карте для ежедневных покупок можно получать дополнительный доход, а накопительный счет в отличие от вклада подходит для временного выгодного размещения средств. Всеми этими инструментами нужно правильно и безопасно пользоваться. Нашей первой задачей было сделать такую, на первый взгляд, скучную вещь, как занятия по повышению финансовой грамотности, интересной и занимательной, привлечь внимание к теме, которая кажется очевидной. Мы решили, что будем использовать разные форматы обучения,— сначала разработали курс занимательных лекций и презентации, теперь работаем над мультипликационными роликами, интерактивной игрой-тестом и другими вариантами»,— рассказывает руководитель центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов Промсвязьбанка Екатерина Матвеева.

Программа состоит из девяти курсов по главным вопросам финансового поведения: «Свои деньги на каждый день (использование зарплатных карт)», «Долговая нагрузка — как не попасть в долговую яму», «Деньги в кредит — потребительское кредитование», «Кредитная карта — это удобно», а также финансовое планирование и накопление и защита от финансового мошенничества. «Главным образом мы призываем к осознанному отношению к кредитованию и грамотному обращению с собственными деньгами, поэтому на всех лекциях рассказываем в целом о банках и существующих на рынке продуктах, но если у кого-то появляются конкретные вопросы, то тогда уже говорим и о наших продуктах Промсвязьбанка»,— поясняет Екатерина Матвеева.

Отметим, сейчас военнослужащие могут рассчитывать на ряд льгот по банковским продуктам. В частности, программа по военной ипотеке была принята в 2005 году для обеспечения жильем военных, проходящих службу по контракту. Для тех, кто соответствует критериям для участия в программе, долг погашается Минобороны РФ, выступающим залогодержателем (но сумму сверх лимита — 2,2 млн руб.— выплачивает сам заемщик). Также ведомство уплачивает за военнослужащего и первоначальный взнос. В Промсвязьбанке в 2018 году объем выданных жилищных кредитов военнослужащим составил более 5 млрд руб., при этом до 98% объема составляют ссуды на рефинансирование. Общий рынок военной ипотеки оценивается в 400 млрд руб.

Из армии в бизнес

Не менее важным этапом адаптации является переподготовка после ухода со службы. Здесь также предусмотрены определенные льготы. Для солдат, сержантов, матросов и старшин срочной службы — это возможность продолжения учебы на том же курсе вуза, из которого они ушли. Для тех, кто еще не поступал в вуз,— возможность льготного поступления. Офицеры при наличии соответствующей выслуги лет могут рассчитывать на военную пенсию, кроме того, им предоставляется возможность окончить курсы профессиональной переподготовки за государственный счет.

Различные механизмы переподготовки военнослужащих и адаптации к гражданским профессиям запущены уже во многих странах. При этом их реализацией занимаются не только госведомства, но и частные компании. К примеру, в Великобритании 6% малых предприятий создано бывшими военными. Для поддержки военнослужащих, которые хотели бы открыть свое дело, пять лет назад была создана компания X Forces. Она выдает гранты и займы (в размере от 500 до 25 тыс. фунтов стерлингов по фиксированной ставке в 6,2%), а также проводит тренинги для начинающих бизнесменов из числа бывших военных. Всего компанией было поддержано уже более 1,4 тыс. стартапов, причем доля тех, кто успешно развил свое дело, оказалась крайне высокой — 93%. Большинство проектов — это небольшие бизнесы, рассчитанные на локальный спрос, будь то открытие кофейни или производства подарков.

В США же было создано целое министерство по делам ветеранов, которое не только отвечает за распределение льгот, страхования и военных пенсий, но и помогает бывшим военнослужащим с трудоустройством. По статистике ведомства, около 200 тыс. человек ежегодно увольняются со службы в вооруженных силах США. В начале увольняющимся предлагается пройти «профнавигацию», чтобы определиться с возможной будущей профессией. Для облегчения поиска нового места работы был запущен и отдельный сайт, где собраны вакансии для ветеранов от различных государственных структур. Также есть и программа, посвященная помощи в открытии своего дела,— она работает как единое окно доступа к различным льготам от других ведомств (в первую очередь администрации по поддержке малого бизнеса). Всего, по данным на 2017 год, в США было 2,5 млн ветеранов-предпринимателей, это 9% от всех собственников бизнеса в стране, они создали более 5 млн рабочих мест.

В России программы переподготовки военных реализуются Минобороны РФ. В частности, военнослужащий может пройти обучение по одной из гражданских специальностей в подведомственных вузах. В рамках этой программы можно подать заявку на обучение в очном или очно-заочном формате. В основном переподготовка ведется по инженерным профессиям, а также менеджменту, управлению персоналом, педагогике. В гражданских вузах обучение в очной форме не предусмотрено, но военнослужащие по контракту имеют право на обучение за счет бюджета на очно-заочных или заочных программах.

«Кадровые военнослужащие, уходящие в запас, сталкиваются с выбором, как продолжать свой путь в гражданской жизни. Мы проводили опросы среди служащих мотострелковой дивизии и выяснили, что почти треть из них (32%) мечтают об открытии своего бизнеса после ухода со службы и больше половины (55%) хотят пройти обучение по основам предпринимательской деятельности»,— отмечает старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин. По его словам, многие за время службы развивают в себе качества, необходимые в бизнесе: стратегическое видение и способность действовать тактически, дисциплинированность, правильное отношение к материальным запасам, способность управлять и руководить (особенно офицеры с военным стажем более 15 лет).

Однако на текущий момент нет комплексных программ, которые помогали бы военным открывать свое дело. В Промсвязьбанке, как опорном банке для ОПК, надеются изменить эту ситуацию, начав совместно с Минобороны работу по вовлечению военнослужащих в запасе в предпринимательство. Для этого будет запущена образовательная программа, включающая сразу несколько модулей: от мотивации открывать собственное дело, поиска бизнес-идей до управления командой и построения бизнес-модели. Также курс будет содержать модули по исследованию рынка и поиску клиентов, жизненному циклу продукта, разработке маркетинговой стратегии и продвижению в интернете, построению продаж, финансовому учету, господдержке. «Мы считаем, что среди бывших военных скрыт огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса и достижения целей национального проекта по малому предпринимательству, согласно которому численность занятых в этой сфере должна достичь 25 млн человек к 2024 году»,— заключает Александр Чернощекин.

Татьяна Едовина

Александр Старченко, основатель ГК БАЛ: Я ушел из армии в 1999 году, когда зарплаты не платили по несколько месяцев. Начал торговым представителем, дорос до топ-менеджера, затем решил открыть собственное дело. Было нелегко — в космических войсках, конечно, другая специфика, другая реальность. В армии все идет по установленному порядку, в бизнесе же все постоянно меняется, нужно подстраиваться под спрос. Плюсом является то, что проще находить общий язык с налоговой, МВД. Кроме того, армия дисциплинирует, и это облегчает процесс руководства коллективом — у нас в компании почти нет текучки кадров. Многие военные способны быстро учиться, так как военное образование, как правило, достаточно качественное, но они боятся идти в незнакомую сферу, хотят, чтобы их кто-то подтянул к себе. Для тех, кто дослужился до высоких должностей, барьером может быть и потеря в статусе, но важно в себе это переломить, если хочешь двигаться дальше. Очень важно перед уходом со службы создать базу — к примеру, поступить на курсы, поучиться два-три года. Такого кандидата будут ценить — его нужно лишь немного подготовить и можно ставить на менеджерскую позицию. Если бывшему военному дать наставника на новой работе, то можно получить золотого сотрудника.

Игорь Пилькин, генеральный директор ГК «Лион Алко»: Я служил в ракетных войсках, однако попал под сокращение еще в начале 90-х, после этого пошел на авиаремонтный завод, но там начались проблемы с выплатой зарплаты. Знакомый офицер предложил заняться бизнесом — оптовой торговлей. Конечно, не все нравилось, но в армии есть принцип «вижу цель — препятствий не замечаю». После ухода со службы важно не бояться брать и пробовать что-то новое — мне пришлось самостоятельно разобраться в бухгалтерии, таможенном деле. В армии, когда ставят задачу, не спрашивают, как это сделаешь, от тебя ждут готовый результат. Если придерживаться такого же принципа в бизнесе, то все получится.