Инвесторы уходят повсеместно

Десятый месяц подряд международные инвесторы сокращают вложения на российском фондовом рынке. По данным «Денег», в июне из российских фондов было выведено $240 млн, а с сентября прошлого года — почти $2 млрд. Инвесторы распродают рисковые активы на большинстве рынков развивающих и развитых стран. В качестве тихой гавани управляющие выбирают фонды японских акций, а также облигации развитых стран.

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют об усилении бегства международных инвесторов с российского рынка акций. По оценке «Денег», основанной на отчетах BofA Merrill Lynch Global Research (учитывающих данные EPFR), за четыре недели, закончившиеся 12 июня, фонды, ориентированные на российский фондовый рынок, потеряли $240 млн. Это в полтора раза больше оттока, зафиксированного месяцем ранее ($160 млн). К тому же минувший месяц стал десятым подряд, когда иностранные инвесторы выводят деньги с российского рынка акций, за это время они забрали почти $2 млрд.

Массовые выводы

Распродажа акций ведется не только на российском рынке, но и на всех рынках развивающихся стран. По оценкам «Денег», в целом из фондов emerging markets в июне международные инвесторы вывели почти $8 млрд против $4 млрд месяцем ранее. Столь стремительно международные инвесторы не сокращали вложения на рынках развивающихся стран с июня 2018 года. В начале прошлого лета рынки были встревожены ужесточающейся денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы США, а также торговым противостоянием между США и Китаем. В итоге в июне прошлого года отток из фондов развивающихся стран составил почти $11 млрд.

Как и год назад, основным раздражителем на мировом рынке остается торговое противостояние между США и Китаем. По словам главного макроэкономиста, руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера, беспокойство у инвесторов вызывает анонсирование Вашингтоном импортных пошлин на мексиканские товары, а также рост вероятности введения подобных мер против Индии и Китая. «Принимая во внимание элемент неожиданности и непредсказуемости последних событий, растут риски торможения глобальной экономики»,— отмечает господин Рюкер.

Согласно последним оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 году мировой ВВП может сократиться на 0,5% (или на $455 млрд) в результате торговых войн. «Принципиальная угроза проистекает от продолжающейся напряженности в торговле»,— говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. По словам директора УК «Сбербанк Управление активами» Евгения Линчика, в мае начали появляться первые очевидные признаки надвигающейся рецессии в США: вышли плохие данные по рабочим местам, индексу деловой активности. «Это явилось причиной ухода денег с развивающихся рынков, которые обычно выглядят слабее при глобальном экономическом замедлении, в более безопасные развитые»,— отмечает господин Линчик.

Риски замедления мировой экономики отразились и на сырьевых рынках. В июне стоимость североморской нефти Brent впервые с начала года опустилась ниже уровня $60 за баррель. Такое поведение цен на нефть оказало негативное влияние на отношение международных инвесторов к российскому рынку акций, больше 50% которого представляют компании нефтегазовой отрасли. «Иностранные инвесторы не слишком любят утруждать себя сложным и глубоким анализом развивающихся рынков. Россия в среднем рассматривается ими в качестве сырьевой экономики с относительно большим потенциалом и значительными рисками»,— отмечает старший аналитик ITS WM Георгий Окромчедлишвили.

Если в ближайшие месяцы цены на нефть не восстановятся, то отток из российских акций со стороны международных инвесторов может ускориться, считают аналитики. Дополнительное давление на рублевые активы может оказать сезонный фактор. «С учетом приближения конца второго квартала и завершения периода "отсечек" по дивидендам большинства российских компаний можно ожидать фиксацию прибыли в российских акциях»,— считает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

Развитые рынки в общем тренде

Не удержались в стороне от общего тренда и фонды, ориентированные на вложения в рынки развитых стран, но оттоки из них резко сократились. По данным EPFR, суммарный отток с фондовых рынков developed markets в минувшем месяце составил более $11 млрд, что почти вчетверо меньше вывода, зафиксированного месяцем ранее. Наиболее сильно инвесторы сократили продажи американских фондов. По данным EPFR, в июне клиенты фондов, ориентированных на фондовый рынок США, вывели около $5 млрд, что в пять раз меньше объема средств, выведенного в прошлом месяце.

Поддержку американскому рынку акций оказывает смягчившаяся риторика представителей ФРС США. Представители регулятора в июне отмечали возможность снижения процентных ставок в случае, если внешнеторговые конфликты окажут негативное влияние на экономику страны. В таких условиях рынок оценил вероятность снижения ставки ФРС в июле на уровне 88%. Ряд экспертов говорят о снижении ставки до 0% на горизонте 12–18 месяцев. «Такая политика ФРС может поддержать рынок американских акций и казначейских облигаций США и других развитых стран»,— считает Борис Красноженов.

Замедлили бегство инвесторы и из Европы. По оценкам «Денег», европейские фонды лишись в июне $7 млрд, что вдвое ниже объема средств, выведенных в мае. По словам аналитиков, международные инвесторы сократили продажи на фоне улучшения прогнозов состояния экономики региона. В июне Европейский центральный банк (ЕЦБ) улучшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на 2019 год. Руководство ЕЦБ ожидает, что ВВП валютного блока в текущем году вырастет на 1,2%, а не на 1,1%, как ожидалось ранее. Прогноз инфляции был повышен до 1,3% с 1,2% в марте.

Среди рынков развитых стран спросом пользуется только японский рынок акций. По данным EPFR, японские фонды привлекли за минувший месяц $3,2 млрд, что в полтора раза выше оттока, зафиксированного месяцем ранее. Япония выглядит предпочтительнее, поскольку напрямую не участвует в торговой войне, а политика абэномики направлена на ослабление иены и получение дополнительных доходов экспортерами, акции которых составляют ядро японского рынка. «Правительство страны продолжает так называемую программу бесконечного количественного смягчения, что поддерживает интерес инвесторов к японским инструментам»,— отмечает Борис Красноженов.

По мнению Евгения Линчика, аномальному поведению японских фондов способствует репатриация японских денег из США. «Исторически японские банки значительно инвестируют в американские активы на фоне роста глобальной экономики, так как считается, что американские корпорации наиболее успешны в период роста, и возврат на капитал в этом случае выше, чем в Японии. Но в период кризиса японские банки репатриируют свои деньги обратно, и, как следствие, мы видим движение из доллара в иену»,— поясняет господин Линчик.

Защитные инвестиции

Оставшийся объем высвобожденной ликвидности инвесторы направляют на покупки консервативных фондов — облигаций и денежного рынка. По данным EPFR, в июне в фонды данных категорий поступило соответственно $33 млрд и $88 млрд. «На фоне надвигающего кризиса происходит переток денег из фондов акций в фонды облигаций»,— отмечает Евгений Линчик.

Впрочем, инвесторы очень разборчивы в выборе облигационных фондов. По словам аналитиков, основной объем средств идет на покупку казначейских облигаций США и других развитых стран. «В США наблюдается приток средств в фонды денежного рынка впервые с 2008 года, в то время как доходность по 10-летним немецким облигациям обновляет исторические минимумы. С учетом низкой ликвидности у портфельных управляющих в США мы можем видеть сокращение позиций в бумагах на рынках развивающихся стран и увеличение веса в американских бумагах»,— отмечает Борис Красноженов.

Василий Синяев