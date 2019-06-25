Банк военной тайны

Идея создания специального банка для обслуживания оборонзаказа возникла осенью 2017 года. Тогда многие банки—участники системы задумались о том, чтобы минимизировать риски санкций из-за работы с оборонной отраслью. Но была и еще одна причина — сделать контроль за расходом соответствующего бюджета максимально прозрачным и эффективным.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), согласно которому любое лицо, осуществляющее существенные трансакции с российскими военными, может подвергнуться санкциям. Первой реакцией российского правительства стало решение засекретить список банков, которые обслуживают оборонную отрасль. Но уже тогда — осенью 2017 года — стал активно обсуждаться вопрос о создании специального банка для работы с гособоронзаказом. Обсуждались разные варианты, и выбор был сложным, так как такой банк должен обладать рядом важных характеристик — например, иметь широко разветвленную филиальную сеть. Поэтому после долгих дискуссий было решено наделить этим статусом Промсвязьбанк, который как раз к тому моменту перешел из частных рук в государственное владение. «ОПК — это тысячи предприятий, многие из которых находятся в регионах,— говорил председатель правления «Промсвязьбанка» Петр Фрадков.— Другие банки, которые обсуждались, такой сеткой не располагают», добавляя, что важен размер банка с точки зрения его работы с крупными клиентами.

Надо отметить, что абсолютного аналога оборонного банка в мире не существует. Это связано с тем, что ситуация, в которой оказалась российская оборонная отрасль, по-своему уникальна. У тех стран, в отношении которых не действуют санкции, нет мотивации для выделения специального банка для обслуживания оборонки. У отдельных стран санкции настолько жесткие, что вся экономика находится под их давлением и нет смысла как-то обособлять оборонную промышленность. Таким образом, в основном в мире действует практика, когда у крупных банков работают специальные подразделения по обслуживанию ОПК. Некоторые банки (например, в Австрии) специализируются на обслуживании военных (как физлиц). Кроме того, есть компании, которые размещают облигации и предлагают инвестиционные консультации.

Впрочем, и Промсвязьбанк по плану не должен превращаться в банк, который работает только с ОПК. До 2018 года Промсвязьбанк развивался как универсальный банк, входил в топ-10 частных банков с кредитным портфелем почти 1 трлн руб., в котором доминировал корпоративный блок. Именно поэтому было принято решение сохранить все компетенции Промсвязьбанка и развивать в нем параллельно гражданский и военные блоки.

Из чего состоит ОПК в России

Однозначно определить сектор ОПК непросто. В целом можно говорить о реестре ОПК, который утвержден постановлением №96 правительства РФ от 20 февраля 2004 года. Реестр, в который сегодня входит более 1,3 тыс. предприятий, ведет и ежегодно корректирует Минпромторг РФ. Однако часть из включенных в список компаний назвать предприятиями ОПК в традиционном смысле достаточно сложно, так как среди них присутствуют, например, крупная нефтяная компания, компании черной металлургии, легкой промышленности и т. д. Строго говоря, напрямую к ОПК относится порядка 800–900 предприятий, выручка которых превышает 4 трлн руб. в год.

Финансирование оборонного комплекса — это гигантская статья расходов в бюджете, и потому неизбежно встает вопрос об эффективном использовании этих денежных средств. Так, в бюджете 2019–2021 годов заложены расходы на национальную оборону в размере 2,9 трлн руб. на 2019 год, 3 трлн руб. на 2020 год и 3,2 трлн руб. на 2021 год. Около 50% от этой суммы будет формировать государственный оборонный заказ, который будет одной из составляющих выручки сектора ОПК. Также выручку сектора формируют экспорт и гражданская продукция. Экспорт военной продукции находится на уровне $15 млрд в год. Доля гражданской продукции в производстве сектора ОПК в 2018 году составила 21%, к 2025 году стоит цель увеличить ее до 30%. Если эта цель будет достигнута, то гражданская продукция будет основным драйвером роста сектора ОПК в перспективе, так как по остальным статьям выручки существенного роста не ожидается. Впрочем, цель роста доли гражданской продукции еще более амбициозна. Президент России Владимир Путин поставил задачу довести долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятиями оборонно-промышленного комплекса до уровня не менее 50% к 2030 году.

Высокий уровень компетенций предприятий ОПК, их практический опыт в создании инновационной, если можно так сказать, продукции военного назначения позволяет надеяться на достижение данных показателей, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «Но здесь важно, чтобы сложившиеся российские нефтегазовые гранды и иные возможные потребители гражданской продукции ОПК были их партнерами, а не просто формальными заказчиками,— уточняет эксперт.— Такое сотрудничество и позволит достичь нужной доли». По его мнению, также важным игроком должен быть Минпромторг России и его Фонд развития промышленности в части финансовой (дешевой) поддержки стартапов предприятий ОПК, субсидирования стоимости привлеченного финансирования, а также продвижения продукции отечественного ОПК среди российских предприятий. «Адаптация организаций ОПК к рыночным условиям при реализации продукции гражданского назначения должна так или иначе произойти, без нее сложно представить дальнейшее развитие отрасли»,— подчеркивают в Промсвязьбанке, добавляя, что активно участвуют в этой работе.

Платежный терминал в офисе Промсвязьбанка Фото: РИА Новости

В первую очередь речь идет о финансовой поддержке проектов по диверсификации продукции. В этом контексте задача банка — предложить предприятию продукт под конкретный проект с учетом его сроков и масштаба, а также учитывая будущую потребность в кредитовании. «Понимая все взаимосвязи между предприятиями, банк имеет возможность закрывать финансовые разрывы, возникающие из-за длинных циклов производства,— уточняют в Промсвязьбанке.— При этом такой комплексный подход снижает риски, а следовательно, и ставку, большая часть величины которой, как известно,— это совокупность различных рисков. Но эти вложения должны быть экономически целесообразны. Безусловно, мы знаем рынок, обладаем глубокой экспертизой, анализируем направления и возможности для продвижения и реализации продукции предприятий отечественного ОПК, готовы к реализации нестандартных сложных сделок».

Зачем нужен банк для ОПК?

Четкий контроль за целевым использованием каждого бюджетного рубля — задача, которую сегодня своими силами выполняет Минобороны. Но очевидно, что наличие опорного банка позволяет улучшить эту систему, включив в нее, с одной стороны, еще одно ответственное звено, с другой — сконцентрировав в одном месте всю цепочку финансирования. «Консолидация кредитов ОПК в одном банке с учетом наличия у него соответствующих компетенций и понимания специфики сегмента ОПК позволит повысить эффективность и прозрачность расчетов при исполнении гособоронзаказа, а также предложить оптимальные кредитные продукты оборонным предприятиям (в том числе по более низким ставкам за счет предоставления банку дешевого фондирования от государства)»,— считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Зинина.

В Промсвязьбанке объясняют, как складывается экономия. «ГОЗ может снизить стоимость фондирования для банка, что, в свою очередь, позитивно отразится на ставке по кредиту для предприятий отрасли,— уточняют в Промсвязьбанке.— Если благодаря остаткам на счетах предприятий ОПК фондирование для банка будет меньше хотя бы на 1,5–2 процентных пункта, то на аналогичную величину снизится и стоимость ресурсов для компаний». Недавно вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК, сообщил, что предприятия ОПК ежегодно тратят на проценты по кредитам 135 млрд руб. «Средневзвешенная процентная ставка по кредитным ресурсам составляет около 9%, то есть 1,5–2 процентных пункта дают экономию порядка 2–3 млрд руб. в год»,— подсчитывают в Промсвязьбанке.

Вопрос цены — принципиальный для предприятий ОПК, указывает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «Известно, что предприятия ОПК достаточно жестко регулируются в вопросах ценообразования и не могут похвастаться высокой рентабельностью,— поясняет эксперт.— У многих предприятий имеется и тяжелое наследие прошлых лет. Так что чем ниже процентная ставка по кредитам или комиссия по гарантиям, тем самым банки помогут более эффективно работать оборонке».

Второй важный момент — сроки предоставления финансирования. «Не секрет, что Минобороны, как основной заказчик их продукции, заключает долгосрочные контракты, или по проектам техперевооружения необходимы долгосрочные ресурсы, и тут надежда на банковскую систему,— продолжает господин Пухов.— У предприятий ОПК достаточно сложная жизнь, и многие изделия начинают разрабатываться или производиться до официального заключения контракта, и в этом случае важен компетентный, объективный подход банковских клерков к оценке возможности кредитования, а не бездушное изучение бухгалтерских балансов».

Режим единого окна

Собрать компании ОПК в одном месте — читай, кредитном портфеле — задача не из простых. Дискуссии о механизме передачи этих кредитов в Промсвязьбанк велись почти год, и до сих пор процесс не завершен. Как сообщил глава Промсвязьбанка Петр Фрадков на встрече с президентом Владимиром Путиным 7 мая, на данный момент Промсвязьбанк сопровождает порядка 40% оборонных контрактов, что выводит его в один из банков-лидеров по этой части. «Саккумулировав ресурсы, банк уже начал кредитовать предприятия отрасли, и кредитует достаточно активно. Буквально на последнюю отчетную дату мы говорим о почти 200 млрд руб. поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса»,— уточнил Петр Фрадков.

Ключевая цель стратегии Промсвязьбанка более амбициозная — к 2021 году опорный банк намерен собрать в своем портфеле до 70% контрактов всего оборонно-промышленного комплекса. Ускорить эту работу помогут законодательные изменения, в том числе статус опорного банка отрасли. Как отметил Петр Фрадков, сейчас эта работа завершается, соответствующие законопроекты уже подготовлены. «Я исхожу из того, что банк должен быть таким, в котором сконцентрируется большая часть средств гособоронзаказа,— ранее заявлял в интервью газете "Коммерсантъ" Петр Фрадков.— И делаться это будет для того, чтобы военному ведомству, как самому крупному заказчику вооружений и техники, было проще отслеживать платежи по кооперации. Иными словами, это дополнит функционал действующей системы мониторинга гособоронзаказа, позволит жестко контролировать использование каждого бюджетного рубля».

Ольга Иванова