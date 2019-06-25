Иранское обострение

В начале июня внимание инвестиционного сообщества было обращено к Ормузскому проливу — важнейшему морскому пути для мировой торговли нефтью. Спустя всего месяц после нападения на четыре саудовских танкера атаке подверглись норвежский и японский танкеры, причем последний затонул. США обвинили в происшедшем Тегеран, введя новые санкции против его нефтехимической промышленности. Как отметил госсекретарь США Майкл Помпео, Иран обещал, что «прервет поставки нефти через Ормузский пролив», и наконец-то начал работать «над тем, чтобы выполнить обещание». Происходящее встревожило рынки, и после долгого снижения цены на нефть резко выросли. В течение дня котировки поднимались почти на 5%, до $62,6 за баррель.

Впрочем, эффект имел непродолжительное влияние. Уже на следующий день цены вернулись к уровню $60 за баррель. Рынкам (как и правительству Японии) потребовалось больше доказательств иранской агрессии, чтобы закладывать в цены риски закрытия Ормузского пролива.