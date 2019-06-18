Бюджетный комитет Госдумы раскритиковал правительство за слабую реализацию нацпроектов

Депутаты Государственной думы раскритиковала правительство РФ за слабую реализацию нацпроектов, более половины которых исполнены менее чем на 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заключение комитета Госдумы по бюджету и налогам на подготовленные правительством поправки к бюджету 2019 года. Сегодня поправки были приняты в первом чтении.

Комитет поставил под сомнение эффективность исполнения правительством госпрограмм, среди которых депутаты назвали поддержку малого бизнеса, реализация национальных проектов и контроль за выплатой дивидендов госкомпаний в бюджет. Так, депутаты отметили, что на 22 мая 2019 года более половины нацпроектов были исполнены менее чем на 20% от общих лимитов бюджетных расходов на год. Согласно оценке депутатов, критически низкий» уровень исполнения сложился по нацпроекту «Цифровая экономика» — менее 1%, далее следует проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», исполнение которого оценивается в 2,9%.

Меры, принятые правительством для поддержки малого и среднего бизнеса, не оказались эффективными — количество закрывшихся бизнесов за прошлый год более чем в два раза превысило количество открывшихся, отметил комитет. Относительно дивидендов, выплачиваемых госкомпаниями в бюджет, анализ Счетной палаты, приведенный в отчете думского комитета, показал, что снижение выплат со стороны таких компаний, как «Роснефтегаз», РЖД, «Транснефть», «Россети», «РусГидро» и «Аэрофлот», составит 83,7 млрд руб. относительно первоначального прогноза.

В начале 2019 года правительство опубликовало аналитические данные всех нацпроектов, утвержденных 24 декабря 2018 года. По данным на начало февраля 2019 года, общие затраты бюджетной системы на них составят в среднем 3 трлн руб. в год. На встрече в мае с экспертным сообществом господин Медведев признал существование во властных структурах разногласий по поводу приоритетов бюджетных расходов, определенных нацпроектами.

Федеральный бюджет по итогам пяти месяцев нынешнего года исполнен с профицитом в 2,7% ВПП, что заметно выше зафиксированного год назад показателя в 1,2% ВВП. Видимый избыток денег в госказне объясняется в том числе отстающим исполнением расходов. Дмитрий Медведев на прошлой неделе говорил о «недопустимо медленном» расходовании части бюджетных ассигнований, в том числе и по чувствительной для властей линии национальных проектов.

О том, как получатели бюджета не успевают тратить, читайте в публикации “Ъ” «Профицит обретает нездоровый оттенок».