Рост российского коммуникационного рынка

Российская ассоциация общественных связей (РАОС) и ИД «Коммерсантъ» представляют 7-й ежегодный Национальный рейтинг коммуникационных компаний НР2К. Благодаря высокой востребованности PR-услуг и влиянию Чемпионата мира по футболу, рынок коммуникаций в 2018 году показал рост. Совокупные доходы компаний - участников рейтинга возросли на 20 %. Среди основных тенденций на рынке – выход региональных компаний на федеральный уровень и приоритетное привлечение в качестве подрядчиков при заказе PR-услуг агентств из числа участников рейтинга НР2К.

18 июня 2019 года обнародованы результаты 7-го Национального рейтинга коммуникационных компаний России НР2К за 2018 год. Рейтинг ежегодно проводится Российской ассоциацией общественных связей при поддержке ИД «Коммерсантъ». В рейтинге приняли участие 78 PR-агентств страны. Во главе рейтинга Коммуникационная группа АГТ / АGТ (1-е место), «Михайлов и Партнёры» (2-е место), FleishmanHillard Vanguard / КГ ОРТА (3-е место).

«Рейтинг НР2К составлялся уже в седьмой раз. Формирование рейтинга – это не только хорошая традиция, но и возможность оценить состояние рынка коммуникаций. Мы видим, что к рейтингу присоединяются новые PR-агентства, что растут финансовые показатели коммуникационных компаний и их медиа-активность», – сообщил президент Российской ассоциации общественных связей, сопредседатель Наблюдательного совета НР2К Виталий Расницын.

«Совокупные доходы всех компаний - участников рейтинга превысили 25 млрд рублей, на 20 % больше по сравнению с прошлым годом, при средней выручке на сотрудника в 7,5 млн рублей в год. Рост доходов PR-агентств связан с возросшей востребованностью PR-услуг и влиянием Чемпионата мира по футболу. Благодаря этому, российский рынок коммуникаций в 2018 году показал рост», – отметил член Общественной палаты РФ, сопредседатель Наблюдательного совета НР2К Вячеслав Лащевский.

Также организаторы рейтинга отмечают тенденцию выхода региональных PR-агентств на федеральный уровень. Если в прошлогоднем рейтинге существенно возросло число компаний из регионов, то в этом году многие компании указывали Москву в качестве головного офиса.

При составлении рейтинга учитывались три показателя: доходы за 2018 год, профессиональный опыт (клиентский и кадровый портфель), а также публичная активность компаний в СМИ. Официальный консультант ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа БДО Юникон провела согласованные процедуры в отношении результатов Национального рейтинга коммуникационных агентств на соответствие методологии НР2К.

«Консультанты БДО Юникон выполнили весь объем необходимых процедур, все отчетные документы переданы организаторам, отметил директор аудиторско-консалтинговой группы БДО Юникон Николай Симаков. – БДО Юникон выступает консультантом рейтинга пятый год подряд, и мы хотим отметить ежегодную позитивную динамику развития рейтинга по количеству участников и объему совокупной выручки. Кроме того, ежегодно расширяется география рейтинга, в нем появляются новые региональные агентства. Все это свидетельствует о высокой репутации НР2К, его значимости для участников коммуникационной отрасли, и мы рады внести свой вклад в повышение прозрачности бизнеса коммуникационных агентств».

«Сегодня PR-агентства демонстрируют готовность к открытым и прозрачным правилам игры, могут сравнивать себя друг с другом по понятным критериям. В целом, рейтинг НР2К является отличным индикатором развития коммуникационного рынка», – отмечает Виталий Расницын.

По мнению Вячеслава Лащевского, «при заказе PR-услуг бизнес и органы власти всё чаще отдают предпочтение агентствам - участникам рейтинга НР2К. Заказчики нуждаются в эффективных коммуникациях, а факт участия PR-агентства в НР2К является хорошим бенчмарком для потенциального заказчика».

Национальный рейтинг коммуникационных компаний 2019 1 АГТ / AGT 2 МИХАЙЛОВ И ПАРТНЁРЫ 3 FleishmanHillard Vanguard (КГ ОРТА) 4 SPN Communications 5 iMARS Communications 6 КРОС 7 ТВИГА 8 SNMG / Social Networks Market Group 9 Р.И.М. - ИНТЕРИУМ 10 KETCHUM 11 PRO-VISION Communications 12 ГУРОВ И ПАРТНЕРЫ 13 EVENTUM PREMO 14 ПОДЪЁЖИКИ 15 PBN Hill+Knowlton Strategies 16 ПОЛИЛОГ 17 МАЙЕР 18 ART.LEBEDEV 19 PR Inc. 20 SKC 21 AVANGARD GLOBAL Communications 22 GRAYLING 23 АРТЕФАКТ 24 EX LIBRIS 25 ФРОС REGION PR 26 POINT PASSAT 27 SOBYTIE Communications 28 PR PARTNER 29 КРАСНОЕ СЛОВО 30 AG LOYALTY 31 MOTIVE GROUP 32 PRIMUM 33 PROGRESS 34 ИДЕИ & РЕШЕНИЯ 35 СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ 36 RODNYA CREATIVE PR STUDIO 37 STEM 38 PR NEWS 39 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ (МПК) 40 ПРЕМИКОМ 41 АГЕНТСТВО КРЕАТИВ ПРОЕКТ 42 НИККОЛО М 43 BC Communications 44 АМС (ГК АКИГ) 45 ПИАР-АГЕНТСТВО МАРИИ ШАХОВОЙ 46 MINT (BBDO GROUP) 47 ПИЛОТАЖ / КЛУБ МАРКЕТОЛОГОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 48 ВЕБПРАКТИК 49 АГЕНТСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 50 INSIDERS 51 ART & SMART 52 ПРЕСС-ПАПЬЕ 53 iTREND 54 АГЕНТСТВО 4Д 55 FRESH RUSSIAN Communications 56 ARTISAN GROUP PR 57 GROWTH 58 BRAND-PR 59 B&C Agency 60 PR-CONSULTA 61 IDEA NOVA 62 НОВОЕ ВРЕМЯ 63 МАРКЕТИКА 64 TELLLER 65 ДругМедиа 66 A.STUDIO 67 АПРИОРИ 68 КРЕАТИВНАЯ БАНДА МЕДВЕДЬ 69 ПРОСТОР: PR & КОНСАЛТИНГ 70 GloryStory 71 MEDIAN AGENCY 72 ЗАВОД 73 TrendFox 74 PR-CITY 75 BOOMERANG GROUP 76 PROSTO 77 ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ 78 IDEFIX Communications

Рейтинг НР2К проводится под патронажем Российской академии общественных связей (РАОС). При поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Российского отделения Международной Ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Операторы рейтинга: ByconGroup, Компания «Медиалогия» . Официальный консультант: Группа «БДО Юникон». Генеральный информационный партнёр: ТАСС . Генеральный медиа-партнёр: ИД «Коммерсантъ». Официальный радио-партнёр: Business FM . Официальный интернет-партнёр: AdIndex .