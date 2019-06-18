Рост российского коммуникационного рынка

Российская ассоциация общественных связей (РАОС) и ИД «Коммерсантъ» представляют 7-й ежегодный Национальный рейтинг коммуникационных компаний НР2К. Благодаря высокой востребованности PR-услуг и влиянию Чемпионата мира по футболу, рынок коммуникаций в 2018 году показал рост. Совокупные доходы компаний - участников рейтинга возросли на 20 %. Среди основных тенденций на рынке – выход региональных компаний на федеральный уровень и приоритетное привлечение в качестве подрядчиков при заказе PR-услуг агентств из числа участников рейтинга НР2К.
18 июня 2019 года обнародованы результаты 7-го Национального рейтинга коммуникационных компаний России НР2К за 2018 год. Рейтинг ежегодно проводится Российской ассоциацией общественных связей при поддержке ИД «Коммерсантъ». В рейтинге приняли участие 78 PR-агентств страны. Во главе рейтинга Коммуникационная группа АГТ / АGТ (1-е место), «Михайлов и Партнёры» (2-е место), FleishmanHillard Vanguard / КГ ОРТА (3-е место).
«Рейтинг НР2К составлялся уже в седьмой раз. Формирование рейтинга – это не только хорошая традиция, но и возможность оценить состояние рынка коммуникаций. Мы видим, что к рейтингу присоединяются новые PR-агентства, что растут финансовые показатели коммуникационных компаний и их медиа-активность», – сообщил президент Российской ассоциации общественных связей, сопредседатель Наблюдательного совета НР2К Виталий Расницын.
«Совокупные доходы всех компаний - участников рейтинга превысили 25 млрд рублей, на 20 % больше по сравнению с прошлым годом, при средней выручке на сотрудника в 7,5 млн рублей в год. Рост доходов PR-агентств связан с возросшей востребованностью PR-услуг и влиянием Чемпионата мира по футболу. Благодаря этому, российский рынок коммуникаций в 2018 году показал рост», – отметил член Общественной палаты РФ, сопредседатель Наблюдательного совета НР2К Вячеслав Лащевский.
Также организаторы рейтинга отмечают тенденцию выхода региональных PR-агентств на федеральный уровень. Если в прошлогоднем рейтинге существенно возросло число компаний из регионов, то в этом году многие компании указывали Москву в качестве головного офиса.
При составлении рейтинга учитывались три показателя: доходы за 2018 год, профессиональный опыт (клиентский и кадровый портфель), а также публичная активность компаний в СМИ. Официальный консультант ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа БДО Юникон провела согласованные процедуры в отношении результатов Национального рейтинга коммуникационных агентств на соответствие методологии НР2К.
«Консультанты БДО Юникон выполнили весь объем необходимых процедур, все отчетные документы переданы организаторам, отметил директор аудиторско-консалтинговой группы БДО Юникон Николай Симаков. – БДО Юникон выступает консультантом рейтинга пятый год подряд, и мы хотим отметить ежегодную позитивную динамику развития рейтинга по количеству участников и объему совокупной выручки. Кроме того, ежегодно расширяется география рейтинга, в нем появляются новые региональные агентства. Все это свидетельствует о высокой репутации НР2К, его значимости для участников коммуникационной отрасли, и мы рады внести свой вклад в повышение прозрачности бизнеса коммуникационных агентств».
«Сегодня PR-агентства демонстрируют готовность к открытым и прозрачным правилам игры, могут сравнивать себя друг с другом по понятным критериям. В целом, рейтинг НР2К является отличным индикатором развития коммуникационного рынка», – отмечает Виталий Расницын.
По мнению Вячеслава Лащевского, «при заказе PR-услуг бизнес и органы власти всё чаще отдают предпочтение агентствам - участникам рейтинга НР2К. Заказчики нуждаются в эффективных коммуникациях, а факт участия PR-агентства в НР2К является хорошим бенчмарком для потенциального заказчика».
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Рейтинг НР2К проводится под патронажем Российской академии общественных связей (РАОС).
При поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС),
Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Российского отделения Международной Ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).
Операторы рейтинга: ByconGroup, Компания «Медиалогия» .
Официальный консультант: Группа «БДО Юникон».
Генеральный информационный партнёр: ТАСС .
Генеральный медиа-партнёр: ИД «Коммерсантъ».
Официальный радио-партнёр: Business FM .
Официальный интернет-партнёр: AdIndex .
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