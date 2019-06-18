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Рост российского коммуникационного рынка

Российская ассоциация общественных связей (РАОС) и ИД «Коммерсантъ» представляют 7-й ежегодный Национальный рейтинг коммуникационных компаний НР2К. Благодаря высокой востребованности PR-услуг и влиянию Чемпионата мира по футболу, рынок коммуникаций в 2018 году показал рост. Совокупные доходы компаний - участников рейтинга возросли на 20 %. Среди основных тенденций на рынке – выход региональных компаний на федеральный уровень и приоритетное привлечение в качестве подрядчиков при заказе PR-услуг агентств из числа участников рейтинга НР2К.


18 июня 2019 года обнародованы результаты 7-го Национального рейтинга коммуникационных компаний России НР2К за 2018 год. Рейтинг ежегодно проводится Российской ассоциацией общественных связей при поддержке ИД «Коммерсантъ». В рейтинге приняли участие 78 PR-агентств страны. Во главе рейтинга Коммуникационная группа АГТ / АGТ (1-е место), «Михайлов и Партнёры» (2-е место), FleishmanHillard Vanguard / КГ ОРТА (3-е место).

«Рейтинг НР2К составлялся уже в седьмой раз. Формирование рейтинга – это не только хорошая традиция, но и возможность оценить состояние рынка коммуникаций. Мы видим, что к рейтингу присоединяются новые PR-агентства, что растут финансовые показатели коммуникационных компаний и их медиа-активность», – сообщил президент Российской ассоциации общественных связей, сопредседатель Наблюдательного совета НР2К Виталий Расницын.

«Совокупные доходы всех компаний - участников рейтинга превысили 25 млрд рублей, на 20 % больше по сравнению с прошлым годом, при средней выручке на сотрудника в 7,5 млн рублей в год. Рост доходов PR-агентств связан с возросшей востребованностью PR-услуг и влиянием Чемпионата мира по футболу. Благодаря этому, российский рынок коммуникаций в 2018 году показал рост», – отметил член Общественной палаты РФ, сопредседатель Наблюдательного совета НР2К Вячеслав Лащевский.

Также организаторы рейтинга отмечают тенденцию выхода региональных PR-агентств на федеральный уровень. Если в прошлогоднем рейтинге существенно возросло число компаний из регионов, то в этом году многие компании указывали Москву в качестве головного офиса.

При составлении рейтинга учитывались три показателя: доходы за 2018 год, профессиональный опыт (клиентский и кадровый портфель), а также публичная активность компаний в СМИ. Официальный консультант ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа БДО Юникон провела согласованные процедуры в отношении результатов Национального рейтинга коммуникационных агентств на соответствие методологии НР2К.

«Консультанты БДО Юникон выполнили весь объем необходимых процедур, все отчетные документы переданы организаторам, отметил директор аудиторско-консалтинговой группы БДО Юникон Николай Симаков. – БДО Юникон выступает консультантом рейтинга пятый год подряд, и мы хотим отметить ежегодную позитивную динамику развития рейтинга по количеству участников и объему совокупной выручки. Кроме того, ежегодно расширяется география рейтинга, в нем появляются новые региональные агентства. Все это свидетельствует о высокой репутации НР2К, его значимости для участников коммуникационной отрасли, и мы рады внести свой вклад в повышение прозрачности бизнеса коммуникационных агентств».

«Сегодня PR-агентства демонстрируют готовность к открытым и прозрачным правилам игры, могут сравнивать себя друг с другом по понятным критериям. В целом, рейтинг НР2К является отличным индикатором развития коммуникационного рынка», – отмечает Виталий Расницын.

По мнению Вячеслава Лащевского, «при заказе PR-услуг бизнес и органы власти всё чаще отдают предпочтение агентствам - участникам рейтинга НР2К. Заказчики нуждаются в эффективных коммуникациях, а факт участия PR-агентства в НР2К является хорошим бенчмарком для потенциального заказчика».

Национальный рейтинг коммуникационных компаний 2019
1АГТ / AGT
2МИХАЙЛОВ И ПАРТНЁРЫ
3FleishmanHillard Vanguard (КГ ОРТА)
4SPN Communications
5iMARS Communications
6КРОС
7ТВИГА
8SNMG / Social Networks Market Group
9Р.И.М. - ИНТЕРИУМ
10KETCHUM
11PRO-VISION Communications
12ГУРОВ И ПАРТНЕРЫ
13EVENTUM PREMO
14ПОДЪЁЖИКИ
15PBN Hill+Knowlton Strategies
16ПОЛИЛОГ
17МАЙЕР
18ART.LEBEDEV
19PR Inc.
20SKC
21AVANGARD GLOBAL Communications
22GRAYLING
23АРТЕФАКТ
24EX LIBRIS
25ФРОС REGION PR
26POINT PASSAT
27SOBYTIE Communications
28PR PARTNER
29КРАСНОЕ СЛОВО
30AG LOYALTY
31MOTIVE GROUP
32PRIMUM
33PROGRESS
34ИДЕИ & РЕШЕНИЯ
35СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ
36RODNYA CREATIVE PR STUDIO
37STEM
38PR NEWS
39МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ (МПК)
40ПРЕМИКОМ
41АГЕНТСТВО КРЕАТИВ ПРОЕКТ
42НИККОЛО М
43BC Communications
44АМС (ГК АКИГ)
45ПИАР-АГЕНТСТВО МАРИИ ШАХОВОЙ
46MINT (BBDO GROUP)
47ПИЛОТАЖ / КЛУБ МАРКЕТОЛОГОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
48ВЕБПРАКТИК
49АГЕНТСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ
50INSIDERS
51ART & SMART
52ПРЕСС-ПАПЬЕ
53iTREND
54АГЕНТСТВО 4Д
55FRESH RUSSIAN Communications
56ARTISAN GROUP PR
57GROWTH
58BRAND-PR
59B&C Agency
60PR-CONSULTA
61IDEA NOVA
62НОВОЕ ВРЕМЯ
63МАРКЕТИКА
64TELLLER
65ДругМедиа
66A.STUDIO
67АПРИОРИ
68КРЕАТИВНАЯ БАНДА МЕДВЕДЬ
69ПРОСТОР: PR & КОНСАЛТИНГ
70GloryStory
71MEDIAN AGENCY
72ЗАВОД
73TrendFox
74PR-CITY
75BOOMERANG GROUP
76PROSTO
77ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ
78IDEFIX Communications

Рейтинг НР2К проводится под патронажем Российской академии общественных связей (РАОС).

При поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС),

Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Российского отделения Международной Ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Операторы рейтинга: ByconGroup, Компания «Медиалогия» .

Официальный консультант: Группа «БДО Юникон».

Генеральный информационный партнёр: ТАСС .

Генеральный медиа-партнёр: ИД «Коммерсантъ».

Официальный радио-партнёр: Business FM .

Официальный интернет-партнёр: AdIndex .

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