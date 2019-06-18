Toyota за 4 часа распродала все экземпляры Supra A90 Edition

Компания Toyota продала все спорткары Supra в лимитированном исполнении A90 Edition за 4 часа, сообщает японский автопроизводитель.

Для российского рынка было выделено всего три машины, которые нашли своих покупателей в течение четырех часов с момента начала приема заказов на купе. Клиенты забронировали и оплатили Toyota Supra A90 Edition, стоимость которых составила 5,6 млн руб.

В настоящее время в продаже остаются только модели в максимальной комплектации Passion с флагманским 300-сильным рядным 6-цилиндровым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такая Toyota Supra стоит от 5,5 млн руб. и для России доступны 19 автомобилей.

Напомним, родстер BMW Z4, на платформе которого построено японское купе, на российском рынке стоит от 3,1 млн руб., а модификация с таким же двигателем, как на Toyota Supra для России — от 4,7 млн руб.