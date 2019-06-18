Среднемоторный суперкар Aston Martin назовут Valhalla

Компания Aston Martin подтвердила, что новый среднемоторный суперкар марки получит название Valhalla.

Имя новинки продолжит 70-летнюю традицию марки называть свои спорткары словами на букву «V» (Vantage, Vanquish, Valkyrie, Vulcan, Virage, Varekai и Volante). Название Valhalla связано с новым флагманским гиперкаром Aston Martin Valkyrie. Оба слова заимствованы из германо-скандинавской мифологии, где валгалла обозначает место в раю для павших в бою воинов, а валькириями называются воительницы, которые собирают души убитых героев и отправляют их в валгаллу.

Серийный суперкар Aston Martin Valhalla будет построен по мотивам концепт-кара AM-RB 003, представленного в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Новинка разрабатывается совместно с компанией Red Bull Advanced Technologies, являющейся подразделением гоночной команды Red Bull Racing в Формуле-1. Машину построят вокруг карбонового монокока, а кузовные панели также будут выполнены из углепластика. Купе оснастят гибридной силовой установкой на базе турбированного V6. Тираж модели составит 500 экземпляров, все из которых уже проданы.