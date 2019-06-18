Фрегат «Адмирал флота Горшков» вышел в Карибское море

Построенный на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» преодолел Панамский канал и вышел в Карибское море. Остальные корабли отряда Северного флота пройдут Панамским каналом в течение суток, сообщили в Минобороны РФ.

В Карибском бассейне российские корабли продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты ряда островных государств региона, уточнили в военном ведомстве.

Напомним, что вошедший в состав Северного флота в июле прошлого года фрегат «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Кроме него в состав отряда входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», средний морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер». С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели более 26 тысяч морских миль.

Подробнее о строительстве военного корабля на «Северной верфи» — в материале “Ъ-СПб” «ВМФ ждет "Адмирала Горшкова" к концу года».