Каждому свое

Девятый международный Платоновский фестиваль искусств проходил в Воронеже с 1 по 16 июня. За все годы существования форума это был самый продолжительный фестиваль. В нем приняли участие более 1 тыс. человек из 17 стран. По словам худрука фестиваля Михаила Бычкова, каждое из событий нашло свою публику. Всего в рамках Платоновфеста, по данным его дирекции, прошло 94 мероприятия, из них 54% были бесплатными, а 46% платными. Заполняемость залов составила более 95%. Яркие кадры с событий фестиваля – в фотогалерее “Ъ-Черноземье”.