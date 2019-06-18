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Фестиваль открыло шоу испанского высотного театра Grupo Puja! «Kaosmos»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Каждому свое

Как в Воронеже прошел Платоновский фестиваль

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Девятый международный Платоновский фестиваль искусств проходил в Воронеже с 1 по 16 июня. За все годы существования форума это был самый продолжительный фестиваль. В нем приняли участие более 1 тыс. человек из 17 стран. По словам худрука фестиваля Михаила Бычкова, каждое из событий нашло свою публику. Всего в рамках Платоновфеста, по данным его дирекции, прошло 94 мероприятия, из них 54% были бесплатными, а 46% платными. Заполняемость залов составила более 95%. Яркие кадры с событий фестиваля – в фотогалерее “Ъ-Черноземье”.

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