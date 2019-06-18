Fitch подтвердило рейтинги Нижегородской области со стабильным прогнозом

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне BB, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте – на уровне В. Рейтинги приоритетного необеспеченного долга области подтверждены на уровне BB.

Напомним, такие же рейтинги агентство подтвердило региону в конце 2018 года. По оценке Fitch, налоговая база Нижегородской области имеет небольшие перспективы роста в среднесрочной перспективе.

«Доходы области демонстрировали рост на уровне, близком к нулевому в реальном выражении в 2013-2018 годах, в то время как реальный экономический рост за указанный период в среднем составлял 1,7%. Темпы роста остаются невысокими и близкими к темпам роста экономики России, что отражает в целом неустойчивую макроэкономическую конъюнктуру в стране»,– сообщается в заявлении агентства.

Анастасия Еремина