Плюс-минус сто миллионов гектаров

Аудиторы Счетной палаты (СП) признали неэффективной деятельность Росимущества по вовлечению в хозяйственный оборот федеральных земель и администрированию полученных от этого оборота доходов. В ведомственных госинформсистемах (ГИС) содержатся очень противоречивые сведения о них, более 97% арендных сделок заключены без конкурентных процедур, некоторые носят коррупционные признаки. Перевыполнение же плана по бюджетным доходам Росимущества по этим показателям объясняется СП стабильным и уверенным занижением планов.

СП подвергло довольно резкой критике проверявшееся палатой Росимущество за низкую эффективность использования федеральных земель и администрирования доходов от передачи их в аренду. По результатам проверки, проведенной в федеральном ведомстве, девяти его территориальных управлениях (включая московское) и управлении делами президента, аудиторы заявили: Росимущество «не располагает достоверными сведениями о количестве и характеристиках земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и их вовлечении в арендные отношения» и недостаточно контролирует деятельность региональных подразделений.

Так, по утверждению СП, у агентства вообще нет достоверных сведений, сколько всего земли находится в федеральной собственности, какая ее часть передана в аренду, сколько получено доходов от этой аренды. Данные об общей площади государственных земельных участков, содержащиеся в разных разделах ведомственной ГИС, не сошлись почти на 200 млн га (1,08 млрд га в одной версии, 1,27 млрд — в другой), противоречивы данные во всех отчетных формах терорганов Росимущества. Сведения внутренней отчетности о поступлениях доходов значительно расходились с показателями бюджетной отчетности как в регионах, так и по Росимуществу в целом: в 2017 году отклонение составило почти 2,5 млрд руб. (38,9%), за первое полугодие 2018 года — чуть менее 0,8 млрд руб. (28,2%). С учетом показателей площади сданных в аренду участков и ставок аренды доходы за эти периоды должны были оказаться в 33,3 раза выше, чем значится в сводной бюджетной отчетности ведомства, подчеркивают в СП. Множественные нарушения обнаружены и в ведении Реестра федерального имущества.

Еще одна претензия аудиторов касается заключения договоров аренды без проведения конкурентных процедур: лишь 2,2% участков (39 из 1746) были переданы арендаторам по результатам торгов. Впрочем, указывают в СП, порядок определения ставок арендной платы «сложен и непрозрачен по причине его значительной зависимости от вида разрешенного использования и целей аренды» — действующее законодательство не предусматривает единого подхода. При проведении же оценки независимыми оценщиками отмечались нарушения, в том числе «содержащие признаки действий, направленных на снижение рыночной стоимости федеральных земельных участков и определяемой арендной платы». Низкое качество отчетов отчасти объясняется ценообразованием оценочных работ, объясняют в СП: стоимость оценки по госконтрактам в Краснодарском крае и Адыгее варьировалась от 1 коп. до 2450 руб. за отчет, что существенно ниже рекомендованных расценок и может указывать на коррупционный характер сделок.

По результатам проверки обнаружились и курьезы, демонстрирующие, впрочем, реальное состояние дел с информацией об аренде. Так, действующий арендный договор на 49 лет между московским управлением Росимущества и киноконцерном «Мосфильм» от 1996 года предусматривает расчет арендной платы на базе суммы в уже не существующей валюте ЕС — ЭКЮ (в пресс-службе киноконцерна позднее пояснили СМИ, что выплаты осуществляются в рублях). Признаки коррупции были также выявлены при аренде участков на месте бывшего аэродрома Тушино застройщиками ООО «Стадион "Спартак"» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент». В СП критикуют и практику администрирования бюджетных доходов Росимуществом, хотя в 2015–2017 годах здесь наблюдалась положительная динамика. Ежегодное перевыполнение планового задания более чем на 25% свидетельствует о занижении прогноза, полагают аудиторы: подтверждения заявлению ведомства, что внеплановые доходы связаны с переоформлением права бессрочного пользования на право аренды, они не нашли.

По результатам проверки СП рекомендует Росимуществу усилить контроль за деятельностью своих территориальных органов, рассмотреть вопрос об актуализации типового договора аренды земельного участка, а также «оценить возможность повышения качества осуществления бюджетных полномочий».

Оперативно прокомментировать претензии аудиторов в пресс-службе ведомства не смогли.

В 2018 году СП критиковала практику Росимущества по обращению с конфискатом. Тогда аудиторы указывали, что на реализацию направляется менее 1% изъятого имущества, расходы на хранение имущества превышают вырученную сумму. Впрочем, низкую эффективность работы ведомства в СП тогда объяснили отсутствием достаточного нормативного регулирования. Позднее в Минэкономики предложили внести поправки в законодательство, облегчающие порядок реализации имущества,— хотя в Росимуществе настаивали, что решение не связано с критикой СП (см. “Ъ” от 30 января).

Надежда Краснушкина