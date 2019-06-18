«Лудинг» нальет за прилавком

Импортеры алкоголя пытаются найти новые каналы дистрибуции продукции, создавая собственные розничные сети. Вслед за Beluga Group, которая развивает «Винлаб», аналогичный проект под брендом Drinx запустил крупный импортер вина ГК «Лудинг». Пока в эту сеть входит около десяти точек, в основном в Москве, но «Лудинг» планирует открывать новые магазины. Конкурировать только за счет алкогольного ассортимента Drinx будет сложно, предупреждают эксперты.

О том, что Drinx, чей первый магазин в Москве открылся в 2018 году, принадлежит импортеру вина — ГК «Лудинг», “Ъ” узнал из объявления, размещенного компанией на портале HeadHunter. Там указано, что «Лудинг» ищет руководителя проекта по развитию розничной сети. Название розничной сети не указано, но в понедельник, 17 июня, «Лудинг» разместил еще одну вакансию — управляющего винного бутика Drinx. Как сказано на сайте сети магазинов алкогольной продукции Drinx, она уже включает в себя 11 точек в Москве и Подмосковье. В «Лудинге» на запрос “Ъ” не ответили.

ООО «Лудинг» основано в 1993 году Артуром Варжапетяном и Арменом Шахазизяном. По данным ЕГРЮЛ, они владеют компанией на паритетных началах. В 2018 году «Лудинг» снизил объем импорта вина на 12%, до 2,1 млн дал, став второй компанией по этому показателю в России. Первое место занимает «Мистраль Алко» Беслана Агрбы, которая увеличила ввоз на 4%, до 2,4 млн дал. Третьей была Simple Максима Каширина, увеличившая импорт вина на 6%, до 1,5 млн дал. Кроме этого, в портфеле «Лудинга» есть бренди, вермуты, виски, водка и др. Согласно Kartoteka.ru, выручка «Лудинга» в 2017 году составила 14,7 млрд руб., чистая прибыль — 117,9 млн руб.

Как говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, «Лудинг» отработал новый формат и планирует значительно активизировать темпы органического роста. Основой ассортимента Drinx является вино с минимальным количеством сопутствующих товаров, отмечает господин Бурмистров. Вложение в открытие одной точки Drinx на арендованных площадях эксперт оценивает не более чем в 5 млн руб. Таким образом, на данном этапе «Лудинг» мог инвестировать в проект 55 млн руб. без учета расходов на аренду.

Основными конкурентами Drinx эксперт называет сеть «Ароматный мир» Валерия и Павла Задориных (управляет более чем 450 объектами), а также собственный розничный проект Beluga Group «Винлаб», в который входит свыше 500 точек. Кроме того, сеть винных бутиков SimpleWine есть у Simple. Концепция Drinx наиболее схожа с «Винлабом» и «Ароматным миром». Эти сети, в частности, делают акцент на промоакциях. На сайте Drinx, например, говорится о постоянных скидках до 50%. По словам Михаила Бурмистрова, наценки в винной категории могут достигать 300%, поэтому даже агрессивные промо позволяют дистрибуторам зарабатывать, а наличие собственной сети позволяет снизить риски и повысить стабильность продаж. В Beluga Group заявили “Ъ”, что не знают о Drinx. Получить комментарий «Ароматного мира» не удалось.

В целом господин Бурмистров отмечает растущую популярность формата специализированной алкогольной розницы, начиная от магазинов разливного пива и заканчивая винными бутиками. По словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, для дистрибуторов собственная розница позволяет иметь гарантированный канал сбыта продукции, а также возможность тестировать продажи новинок. При этом, отмечает он, наиболее выгодна ставка на недорогое вино от 200 руб., так как продукция дороже 1 тыс. руб. занимает всего около 5% рынка. Михаил Бурмистров добавляет, что удержаться исключительно в алкогольном сегменте сегодня уже достаточно сложно. Крупнейшие игроки рынка, такие как «Красное & Белое» и «Бристоль», уже становятся магазинами с полным ассортиментом продуктовых товаров.

Мария Котова