Торговлю расставят по местам

Власти Екатеринбурга и Свердловской области готовы обсуждать с предпринимателями условия реализации новой концепции размещения киосков. Чиновники провели встречу с владельцами нестационарных объектов торговли, недовольными планами мэрии до 2023 года демонтировать порядка 1,5 тыс. из 2,3 тыс. торговых точек. Собственники киосков считают, что это негативно отразится на положении малого бизнеса.



В понедельник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько провел встречу с предпринимателями, недовольными новой концепцией размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в Екатеринбурге, которую планируют реализовать с 2019-го до 2023 года. На встрече также присутствовали глава Екатеринбурга Александр Высокинский и региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх. «Мы договорились о создании рабочей группы для выработки компромиссных предложений. Сейчас основная цель встреч — закрепить складывающееся взаимопонимание. Для этого необходимо учесть интересы Екатеринбурга, самих потребителей и предпринимательства, желающего получить долю стабильности на рынке»,— рассказала “Ъ-Урал” госпожа Артюх.

Участник встречи бизнесмен Денис Рудаков рассказал, что в рабочую группу вошли шесть предпринимателей, три представителя администрации города, включая мэра Александра Высокинского. Рабочая группа будет собираться раз в неделю для уточнения параметров реформы. В мэрии пообещали прокомментировать итоги встречи во вторник.

Напомним, в апреле комитет товарного рынка администрации Екатеринбурга представил проект новой концепции развития системы нестационарной торговли. Из него следует, что с действующими объектами договор будет заключен без проведения аукциона на один год, после этого все места торговли станут предметами аукциона.

В десяти микрорайонах по новой концепции размещение новых торговых точек будет исключено из-за превышения в разы минимального норматива обеспеченности НТО на тысячу человек. В других 20 микрорайонах, где наблюдается дефицит торговых точек, будут размещены новые объекты. Планируется, что за полтора года из 2,3 тыс. киосков и торговых павильонов в городе останется только 835 точек. Им будет разрешено продавать ритуальные принадлежности, печатную продукцию, мороженое, питьевую воду, а также предоставлять автосервисные услуги.

Предложенная реформа была негативно воспринята местными бизнесменами, которые стали массово получать требования мэрии о перезаключении договоров. «Многие обновили свои точки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. За это им обещали длительные договора аренды, чтобы они могли окупить затраты»,— пояснил “Ъ-Урал” участник встречи Андрей Бузилов. По его словам, в новой концепции переходный период значительно сократился.

Региональный координатор Ассоциации малоформатной торговли Ильдар Рахматуллин считает, что реформа негативно отразится на малом бизнесе: пострадают фирмы по поставке продукции, потеряют работу продавцы и обслуживающий персонал. «Значительно пострадает бюджет города, учитывая, что земельная плата за торговый участок составляет от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц в зависимости от района»,— добавил он.

Екатерина Аверина