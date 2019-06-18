Боксу предложили выход через фонд

Топовые функционеры Международной федерации любительского бокса (AIBA) ищут пути выхода из кризисной ситуации. В ней одна из крупнейших спортивных структур оказалась после того, как исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в мае лишил ее признания и статуса организатора боксерского турнира Олимпиады 2020 года в Токио. Часть руководителей AIBA уже высказала серьезные претензии к временному президенту федерации Мохамеду Мустахсану — в основном в связи с бездействием в преддверии сессии МОК: она должна утвердить решение исполкома. А наиболее громкая идея в рамках этого процесса принадлежит руководителю Федерации бокса России Умару Кремлеву. Господин Кремлев, входящий в состав исполкома AIBA, инициировал создание Всемирного боксерского фонда для поддержки как олимпийского, так и профессионального бокса.

Наиболее резонансной новостью, связанной с завершившимся в минувшие выходные в Екатеринбурге вторым Всемирным боксерским форумом (первый состоялся в прошлом году в Сочи), стала новость о планах по учреждению в ближайшее время Всемирного боксерского фонда. Инициатором его создания выступил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Вчера господин Кремлев сообщил “Ъ”, что «уже запущена регистрация фонда в Лозанне» и что, «видимо, в июле он начнет функционировать». Свою идею он напрямую увязывает с текущей кризисной ситуацией в Международной федерации любительского бокса (AIBA).

В такую она превратилась в мае, после того как исполком Международного олимпийского комитета вынес решение о лишении признания, то есть, по сути, бессрочной дисквалификации, одной из крупнейших спортивных федераций. МОК признал деятельность AIBA «не соответствующей Олимпийской хартии и этическому кодексу» и содержащей «серьезные юридические, финансовые и репутационные риски для олимпийского движения».

В столь суровое наказание вылился конфликт между головной спортивной организацией и AIBA на фоне острого административного кризиса в последней. Он начался в 2017 году с вынужденной отставки ее президента У Цзинго. Его обвиняли в том, что AIBA оказалась в катастрофически сложном финансовом положении, а также в ряде других упущений, например в постоянных судейских скандалах на топовых турнирах. В ноябре прошлого года место У Цзинго занял Гафур Рахимов. Против того, чтобы он возглавил AIBA, открыто возражали высокопоставленные функционеры МОК, включая его президента Томаса Баха. Одним из важнейших аргументов для них стал тот факт, что господин Рахимов попал в санкционный список Минфина США якобы из-за причастности к криминальным группировкам, которую сам чиновник наотрез отрицал. После того как делегаты Московского конгресса федерации, выбирая ее руководителя, не учли рекомендации, МОК заблокировал все процедуры, необходимые для проведения боксерского турнира на Олимпиаде в Токио в 2020 году, и резко ограничил контакты с AIBA, а также создал комиссию под руководством Ненада Лаловича для изучения положения федерации.

Гафур Рахимов в марте согласился сложить президентские полномочия, а представители федерации рассказывали о позитивных изменениях в ней, связанных как с коммерческой, так и со спортивной составляющей, которые произошли в последние месяцы. Однако МОК отказался прислушаться к этим доводам.

Решение МОК предусматривает, что организовывать олимпийский турнир в Токио будет не AIBA, а другая структура. То же самое касается квалификационных предолимпийских турниров. Таким образом, AIBA лишается основного сегмента своей деятельности.

Вердикт исполкома МОК, однако, формально не является окончательным. Его еще должен утвердить высший орган структуры. «Боксерский вопрос» будет рассматриваться на сессии МОК, которая пройдет с 24 по 26 июня. Теоретически она может отменить санкции в отношении AIBA, если сочтет, что в той происходят процессы, свидетельствующие о демократизации и коллективном поиске эффективных путей выхода из кризиса.

Между тем в данный момент очевидно как раз отсутствие единства в руководстве федерации. В июне сразу два члена ее исполкома — украинец Владимир Продивус и болгарка Эмилия Груева — написали открытые письма в адрес временно исполняющего обязанности президента после ухода Гафура Рахимова в отставку Мохамеда Мустахсана. Оба фактически обвинили господина Мустахсана и назначенное заниматься взаимодействием с МОК бюро исполкома AIBA из пяти глав региональных конфедераций в бездействии и оторванности от боксерского сообщества. Авторы писем также потребовали скорейшего созыва чрезвычайной конференции с целью проведения новых президентских выборов.

Однако наиболее заметным среди функционеров AIBA по-прежнему остается Умар Кремлев. Весной, когда стало известно, какие претензии МОК предъявляет федерации, он выразил готовность погасить ее долги, превысившие $16 млн. А в мае, уже после катастрофического для AIBA исполкома, господин Кремлев опубликовал заявление, в котором призвал провести «колоссальную реформу внутри AIBA», чтобы «коренным образом изменить тяжелую ситуацию», и обозначил направления этой реформы. В их число попал созыв внеочередного конгресса, чтобы «провести выборы и поменять всю систему полностью, переизбрать все руководство AIBA». Умар Кремлев также предложил «окончательно навести порядок в судействе, которое в боксе должно ассоциироваться с образцом честности и объективности», и, «чтобы исключить человеческий фактор», «перейти на электронные системы контроля». Кроме того, он подтвердил, что по-прежнему готов погасить долги AIBA, создав «специальный фонд»: в него «люди, физические и юридические лица, неравнодушные к боксу, привлекут средства». Хотя господин Кремлев уточнял, что «не стремится стать руководителем» федерации, а просто хочет помочь ее «реанимировать», риторика заявления, по мнению наблюдателей, очень походила на предвыборную.

Екатеринбургскую инициативу можно расценивать как развитие этих идей и даже переход на более амбициозный уровень. Рассказывая “Ъ” о Всемирном боксерском фонде, Умар Кремлев, который его и возглавил, сказал, что «абсолютно прозрачная структура» «будет поддерживать и олимпийский, и профессиональный бокс», «аккумулируя средства со всего мира». Господин Кремлев заметил, что «уже есть много желающих инвестировать в фонд: это и боксерские структуры, и бизнесмены». Говоря о направлениях деятельности фонда, он подчеркнул, что они будут определяться «совместно со всеми участниками боксерского сообщества и МОК»: «Это инвестиции в развитие бокса в различных регионах, помощь боксерам, тренерам, строительство инфраструктуры».

Веса этой инициативе — по сравнению с инициативами остальных членов исполкома — добавил тот факт, что ее уже успели публично поддержать очень влиятельные персонажи в мире бокса. Причем речь идет о профессиональном боксе и четырех крупнейших организациях, его контролирующих,— Всемирном боксерском совете (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). При этом глава IBF Дэрил Пиплз назвал инициативу по созданию Всемирного боксерского фонда «одной из самых важных в спорте». Глава WBA Жильберто Мендоса отметил, что она «поможет нам быть на ступень выше». А глава WBO Франсиско Валкарсель прямо заявил, что главой нового фонда, «его лидером» «должен стать Умар Кремлев, который прислушивается к нашим идеям, объединяет нас». Вчера господин Кремлев рассказал “Ъ”, что господа Пиплз, Мендоса и Валкарсель, а также президент WBC Маурисио Сулейман войдут в состав руководящего органа Всемирного боксерского фонда.

Алексей Доспехов