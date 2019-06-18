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Назначение Фрэнка Лэмпарда может сломать традицию «Челси» приглашать на тренерский пост только специалистов с серьезным бэкграундом

Фото: CameraSport via Getty Images

«Челси» обрабатывает Фрэнка Лэмпарда

Преемником Маурицио Сарри может стать бывший игрок лондонского клуба

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

В одну из наиболее интригующих тем в европейском футболе в минувшие выходные превратилась ситуация в «Челси». Прежний наставник команды Маурицио Сарри предпочел продолжить карьеру в «Ювентусе», который согласился выкупить его контракт у лондонцев. Это уникальный для «Челси» случай. Ранее клуб Романа Абрамовича сам платил тренерам за то, что увольнял их досрочно. При этом надежных вариантов замены итальянца специалистом с сопоставимым опытом и статусом пока не видно. В качестве наиболее вероятного преемника Сарри называется Фрэнк Лэмпард, совсем недавно начавший тренерскую карьеру.


Уход Маурицио Сарри с поста главного тренера «Челси» вошел в число наиболее резонансных новостей в европейском футболе в это межсезонье. Сарри проработал в «Челси» всего один сезон. Его назначение состоялось летом прошлого года, а на своем посту он провел всего 336 дней. Но на самом деле по длительности пребывания у руля лондонской команды Сарри, если считать с 2003 года, момента приобретения «Челси» Романом Абрамовичем, занимает далеко не последнее место (см. справку). В «эпоху Абрамовича» «Челси» пережил 13 тренерских отставок. Примечательно, что с 1992 года, в котором была создана премьер-лига, вплоть до покупки клуба российским предпринимателем его тренировали только шесть человек (без учета исполняющих обязанности).

При Романе Абрамовиче тренерские перестановки в «Челси» стали происходить гораздо чаще — особенно на фоне других клубов, которые принято включать в «большую английскую шестерку» (в нее также входят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхем»). Причем часто увольнения не слишком укладывались в традиционную футбольную логику, в которой большие достижения гарантируют и довольно большой кредит доверия. Он не достался ни Жозе Моуринью, выигрывавшему за два срока в «Челси» три чемпионских титула, ни Роберто Маттео, приведшему команду к победе в Лиге чемпионов.

При этом Маурицио Сарри оборвал одну традицию: практически всем уволенным тренерам лондонцев за досрочное расторжение контракта полагалось щедрое вознаграждение. В общей сложности на неустойки «Челси» за 16 лет потратил почти £90 млн. В случае с Маурицио Сарри, с которым лондонцы заняли третье место в национальном первенстве и победили в Лиге Европы, по данным источников, речь, строго говоря, идет не об увольнении наставника, а о его трансфере, и это «Челси» получил за него от «Ювентуса» €8 млн.

Несмотря на щедрость и стремление нанимать только лучших из лучших, руководству клуба никак не удавалось создать машину именно для штамповки титулов (требование, не лишенное оснований, учитывая, что объем вливаний в «Челси» исчисляется уже миллиардами долларов). При этом, судя по всему, клубный менеджмент склоняется к тому, чтобы изменить подход к выбору главного тренера и пойти по пути, опробованному другими грандами. Такими, как «Барселона», которая рискнула и сорвала джекпот, доверив в 2008 году команду не имевшему опыта работы на топ-уровне Пепу Гвардьоле, или «Реал», который в 2016 году назначал Зинедина Зидана, закрыв глаза на то, что как тренер великий футболист еще не успел о себе заявить. По сообщениям целого ряда британских медиаресурсов — скажем, BBC и Daily Mail, наиболее вероятным претендентом на вакантный тренерский пост в «Челси» является 40-летний Фрэнк Лэмпард. Betfair принимает ставки на его назначение с коэффициентом 1,73. Следом со значительным отставанием идут временно безработный Жозе Моуринью и наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес, за ними — главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг.

Для лондонцев, за которых Фрэнк Лэмпард играл на протяжении 14 лет, он является такой же знаковой фигурой, как Зидан для «Реала». При этом и сам Лэмпард, завершивший карьеру игрока в 2017 году, всегда подчеркивал, что считает «домом» именно «Челси».

Он уже успел обзавестись кое-каким тренерским опытом. В минувшем сезоне Лэмпард работал с выступающим во втором по силе английском дивизионе «Дерби Каунти», и ему не хватило одной победы, чтобы пробиться в премьер-лигу. Если верить изданию Daily Mail, успехи Лэмпарда произвели на Романа Абрамовича достаточное впечатление, чтобы он в личной беседе заранее выдал ему «страховку» от увольнения из «Челси» на два сезона, а также вызвался решить вопрос с выкупом его контракта у «Дерби Каунти». Последний требует £4 млн в качестве компенсации.

Но интерес владельца «Челси» к Лэмпарду-тренеру можно объяснить не только стремлением влить свежую кровь в команду, но и объективными факторами. «Челси» сейчас по подбору игроков объективно не соответствует требованиям, предъявляемым к клубам, претендующим на наивысшие показатели. Этот тезис особенно актуален в свете ухода в «Реал» лидера Эдена Азара. Не исключено, что потеря системообразующего футболиста тоже сыграла роль в отъезде Маурицио Сарри на родину. Она же может отвратить от «Челси» других топ-тренеров, не желающих вписывать свое имя в список тех, кто не смог вывести лондонцев на требуемый уровень. Тем более что о покупательной активности «Челси» на рынке не может идти и речи: международная федерация футбола (FIFA) наложила на клуб запрет на регистрацию новичков из-за нарушений трансферного регламента. Для Лэмпарда же, поскольку у него еще нет солидного тренерского бэкграунда, возглавить «Челси» — шанс, который представляется раз в карьере. И даже провал несильно снизит его акции. Ну а уж успех точно позволит снова стать стержнем команды, но уже в новом качестве.

Александр Петров


Главные тренеры «Челси» с 2003 года

ТренерДни в должностиМеста по итогам чемпионата АнглииСумма компенсации при увольнении (£ млн)
1. Жозе Моуринью (2004–2007)11761,1,218,23
2. Жозе Моуринью (2013–2015)8993,19,5
3. Антонио Конте (2016–2018)7421,59
4. Карло Анчелотти (2009–2011)6901,26
5. Маурицио Сарри (2018–2019)3363Компенсация не выплачивалась
6. Клаудио Раньери (2003–2004)33526*
7. Роберто Ди Маттео (2012)261610,7
8. Андре Виллаш-Боаш (2011–2012)247Уволен по ходу чемпионата12
9. Аврам Грант (2007–2008)24725,5
10. Луис Фелипе Сколари (2008–2009)223Уволен по ходу чемпионата12,6
11. Гус Хиддинк (2015–2016)19210Компенсация не выплачивалась
12. Рафаэль Бенитес (2012–2013)1853Компенсация не выплачивалась
13. Гус Хиддинк (2009)1393Компенсация не выплачивалась

*Клаудио Раньери возглавил «Челси» в 2000 году, еще до покупки клуба Романом Абрамовичем.

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