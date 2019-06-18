«Челси» обрабатывает Фрэнка Лэмпарда

В одну из наиболее интригующих тем в европейском футболе в минувшие выходные превратилась ситуация в «Челси». Прежний наставник команды Маурицио Сарри предпочел продолжить карьеру в «Ювентусе», который согласился выкупить его контракт у лондонцев. Это уникальный для «Челси» случай. Ранее клуб Романа Абрамовича сам платил тренерам за то, что увольнял их досрочно. При этом надежных вариантов замены итальянца специалистом с сопоставимым опытом и статусом пока не видно. В качестве наиболее вероятного преемника Сарри называется Фрэнк Лэмпард, совсем недавно начавший тренерскую карьеру.

Уход Маурицио Сарри с поста главного тренера «Челси» вошел в число наиболее резонансных новостей в европейском футболе в это межсезонье. Сарри проработал в «Челси» всего один сезон. Его назначение состоялось летом прошлого года, а на своем посту он провел всего 336 дней. Но на самом деле по длительности пребывания у руля лондонской команды Сарри, если считать с 2003 года, момента приобретения «Челси» Романом Абрамовичем, занимает далеко не последнее место (см. справку). В «эпоху Абрамовича» «Челси» пережил 13 тренерских отставок. Примечательно, что с 1992 года, в котором была создана премьер-лига, вплоть до покупки клуба российским предпринимателем его тренировали только шесть человек (без учета исполняющих обязанности).

При Романе Абрамовиче тренерские перестановки в «Челси» стали происходить гораздо чаще — особенно на фоне других клубов, которые принято включать в «большую английскую шестерку» (в нее также входят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхем»). Причем часто увольнения не слишком укладывались в традиционную футбольную логику, в которой большие достижения гарантируют и довольно большой кредит доверия. Он не достался ни Жозе Моуринью, выигрывавшему за два срока в «Челси» три чемпионских титула, ни Роберто Маттео, приведшему команду к победе в Лиге чемпионов.

При этом Маурицио Сарри оборвал одну традицию: практически всем уволенным тренерам лондонцев за досрочное расторжение контракта полагалось щедрое вознаграждение. В общей сложности на неустойки «Челси» за 16 лет потратил почти £90 млн. В случае с Маурицио Сарри, с которым лондонцы заняли третье место в национальном первенстве и победили в Лиге Европы, по данным источников, речь, строго говоря, идет не об увольнении наставника, а о его трансфере, и это «Челси» получил за него от «Ювентуса» €8 млн.

Несмотря на щедрость и стремление нанимать только лучших из лучших, руководству клуба никак не удавалось создать машину именно для штамповки титулов (требование, не лишенное оснований, учитывая, что объем вливаний в «Челси» исчисляется уже миллиардами долларов). При этом, судя по всему, клубный менеджмент склоняется к тому, чтобы изменить подход к выбору главного тренера и пойти по пути, опробованному другими грандами. Такими, как «Барселона», которая рискнула и сорвала джекпот, доверив в 2008 году команду не имевшему опыта работы на топ-уровне Пепу Гвардьоле, или «Реал», который в 2016 году назначал Зинедина Зидана, закрыв глаза на то, что как тренер великий футболист еще не успел о себе заявить. По сообщениям целого ряда британских медиаресурсов — скажем, BBC и Daily Mail, наиболее вероятным претендентом на вакантный тренерский пост в «Челси» является 40-летний Фрэнк Лэмпард. Betfair принимает ставки на его назначение с коэффициентом 1,73. Следом со значительным отставанием идут временно безработный Жозе Моуринью и наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес, за ними — главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг.

Для лондонцев, за которых Фрэнк Лэмпард играл на протяжении 14 лет, он является такой же знаковой фигурой, как Зидан для «Реала». При этом и сам Лэмпард, завершивший карьеру игрока в 2017 году, всегда подчеркивал, что считает «домом» именно «Челси».

Он уже успел обзавестись кое-каким тренерским опытом. В минувшем сезоне Лэмпард работал с выступающим во втором по силе английском дивизионе «Дерби Каунти», и ему не хватило одной победы, чтобы пробиться в премьер-лигу. Если верить изданию Daily Mail, успехи Лэмпарда произвели на Романа Абрамовича достаточное впечатление, чтобы он в личной беседе заранее выдал ему «страховку» от увольнения из «Челси» на два сезона, а также вызвался решить вопрос с выкупом его контракта у «Дерби Каунти». Последний требует £4 млн в качестве компенсации.

Но интерес владельца «Челси» к Лэмпарду-тренеру можно объяснить не только стремлением влить свежую кровь в команду, но и объективными факторами. «Челси» сейчас по подбору игроков объективно не соответствует требованиям, предъявляемым к клубам, претендующим на наивысшие показатели. Этот тезис особенно актуален в свете ухода в «Реал» лидера Эдена Азара. Не исключено, что потеря системообразующего футболиста тоже сыграла роль в отъезде Маурицио Сарри на родину. Она же может отвратить от «Челси» других топ-тренеров, не желающих вписывать свое имя в список тех, кто не смог вывести лондонцев на требуемый уровень. Тем более что о покупательной активности «Челси» на рынке не может идти и речи: международная федерация футбола (FIFA) наложила на клуб запрет на регистрацию новичков из-за нарушений трансферного регламента. Для Лэмпарда же, поскольку у него еще нет солидного тренерского бэкграунда, возглавить «Челси» — шанс, который представляется раз в карьере. И даже провал несильно снизит его акции. Ну а уж успех точно позволит снова стать стержнем команды, но уже в новом качестве.

Александр Петров