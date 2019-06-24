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Печерский Вознесенский монастырь (слева) и Нижегородский кремль — главные жемчужины культурного наследия города

Фото: Igor Lijashkov / Фотобанк Лори

Низы хотят, верхи могут

В Нижнем Новгороде градозащитников выбирают по конкурсу

Журнал "Огонёк" от , стр. 34

Выборы начальника охраны памятников, льготы инвесторам, продвижение на ответственные посты градозащитников — как показывает опыт Нижнего Новгорода, «верхи», оказывается, тоже кое-что могут. Особенно, если хотят всерьез взяться за создание экономики культурного наследия.


Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия»


Пока в Минкультуры и иных федеральных ведомствах думают, как осуществить реформу системы охраны культурного наследия «сверху» (см. «Огонек» № 22 за 2019 год), в регионах, похоже, эту реформу начали проводить «снизу». И надо сказать, что начинания — интересные и многообещающие. К примеру, из Нижнего Новгорода одна за другой поступают новости, которые могли бы показаться красивой сказкой, если бы не были былью.



А именно: руководителя госоргана охраны культурного наследия определяют методом открытого конкурсного отбора, градозащитникам хотят доверить руководство компанией по управлению бедствующими историческими зданиями, а состоятельных людей, готовых инвестировать в наследие, привлекают невиданными экономическими льготами. Причем все это — не дожидаясь команд из Москвы.

Захотелось приглядеться: с чего все началось? И как работает?

Выборы начальника охраны памятников


Церковь Трех Святителей. Деревянный квартал вокруг нее станет пилотным проектом восстановления исторической среды

Церковь Трех Святителей. Деревянный квартал вокруг нее станет пилотным проектом восстановления исторической среды

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предыстория такова. Еще в апреле в области были определены девять претендентов на пост руководителя регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия. Заполнить кадровую вакансию решили новаторским методом — открытого конкурсного отбора в рамках программы «Команда правительства». Наравне с другими кандидатами в конкурсе (в данный момент он еще не завершен) участвует и.о. руководителя Управления госохраны памятников Игорь Петров.

Честно говоря, и не вспомнить, чтобы в российских регионах начальника органа охраны памятников выбирали по конкурсу: обычно просто назначают решением губернатора. И даже согласование Минкультуры РФ больше не требуется. А тут сложная конкурсная процедура, да еще с участием всех желающих жителей области — с них, как выясняется, собирают наказы.

Мало того. Участвовать в объявленном в начале апреля 2019 года «отборе в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере охраны памятников культуры» также могли все желающие, причем и из других регионов. От них, впрочем, требовалось соответствовать определенному набору квалификационных требований: гражданство России; отсутствие судимости; стаж работы в сфере охраны памятников не менее 5 лет, из них на руководящих должностях не менее 3 лет; профильное высшее образование, знание Конституции и профильного законодательства. Для отбора была создана специальная экспертная комиссия из 11 человек, в которую вошли пять представителей общественности, в том числе градозащитной.

Одновременно через портал «Команды правительства» был объявлен сбор народных наказов по трем блокам: стратегия сохранения объектов культурного наследия; расселение «ветхого фонда» жилых домов-памятников; привлечение инвестиций в развитие исторических территорий. Предложения (за неполный месяц их поступило 137) публиковались там же, на портале, и в том числе из них конкурсная комиссия составляла задания для кандидатов — представить способы реализации этих «наказов» в ходе деловой игры.

Первый этап отбора прошли девять человек из 18 подавших заявки — госслужащие (в том числе уже упомянутый и.о. начальника управления охраны памятников), менеджеры, директор музея, бизнесмен, реставратор из Ярославской области, градозащитник-общественник из Перми и даже сотрудник управления охраны памятников из Самарской области.

По итогам второго, июньского этапа отбора кандидатов осталось пятеро. Их комиссия отобрала после защиты проектов в области сохранения наследия. Справились кандидаты и с предложениями по реализации «наказов» граждан, причем на подготовку у них были всего лишь сутки. Среди оставшихся в строю претендентов — два профессиональных работника органов охраны памятников, директор музея, руководитель аппарата одного из комитетов областного Заксобрания, служащий одной из районных администраций.

Что дальше? Теперь кандидатам предстоит финальный этап отбора — персональное собеседование с губернатором, который недавно выступил инициатором создания «отдельного федерального проекта по охране объектов культурного наследия».

Понятно, что роль главы региона в принятии кадрового решения останется определяющей, но общая атмосфера действа теперь в корне другая. Начальника охраны памятников теперь не «спускают» с небес или из закулисья. Кандидаты публично соревнуются, конкурируют своими программами, проектами, управленческими навыками, получают характеристики от экспертов. Эксперты, общественники и обычные жители имеют возможность напрямую участвовать в процессе. А это значит, как минимум, что действия выбранного таким образом начальника охраны памятников будут определяться не только указаниями губернатора и корпоративной солидарностью, но и наказами населения, а также собственными обнародованными заранее программными тезисами.

Осталось дождаться итога демократического кадрового эксперимента и последить за первыми шагами победителя конкурсного отбора.

«Все теперь спрашивают с меня, мимо не проходят»


Дом по улице Новой восстанавливают буквально по фрагментам

Дом по улице Новой восстанавливают буквально по фрагментам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Впрочем, смена подхода обозначилась еще до конкурса. В августе 2018 года власти Нижнего Новгорода запустили целую программу по сохранению заброшенных и аварийных исторических зданий. На одну консервацию таких памятников городской бюджет выделил 1,2 млн рублей, а еще 400 тысяч собрала тогда общественность.

С осени 2018 года в Нижнем обсуждали идею создания специальной структуры, которая занималась бы управлением исторической недвижимостью, находящейся в муниципальной собственности. А именно: подыскивала частных инвесторов для восстановления домов-памятников, заключала с ними инвестиционные соглашения, выступала заказчиком проектов восстановления зданий и концепций комплексного развития исторических территорий. Одним словом, создавала экономику культурного наследия в одном отдельно взятом городе. Учредителем такой структуры-агентства первоначально мыслился муниципалитет, а дома-памятники предполагалось передать ей на баланс.

Видимо, в процессе обсуждения в коридорах власти родилась не менее перспективная идея: нижегородским градозащитникам по плечу более масштабные задачи, нежели критика вандализма и оплакивание руин.

Тем более что среди них есть эксперты, историки, реставраторы — им и карты в руки. Спасение утопающих — дело рук… ну не самих утопающих, но сочувствующих им.

Роль руководителя новой структуры была предложена городскими властями Анне Давыдовой, лидеру нижегородского градозащитного «СпасГрада» (и аттестованному эксперту Минкультуры РФ в области государственной историко-культурной экспертизы). Анна не отказалась, стала собирать команду и представила концепцию работы на заседании в городской думе: «Ожидаемым эффектом станет то, что мы избавимся от бесхозных объектов культурного наследия и возродим историческую застройку с привлечением внебюджетных средств».

Пока в городе для этого разрабатывали и обсуждали нормативную базу, идею перетянули на областной уровень: теперь планируется, что структуру по управлению наследием создадут при региональной власти, а заработает она с декабря 2019 года. Во главе с той же градозащитной командой.

«Работы прибавилось,— призналась Анна Давыдова "Огоньку",— с совещаний не вылезаю — то в области, то в муниципалитете. Но у меня теперь прямой контакт со всеми ключевыми сотрудниками администрации. И по всем вопросам, касающимся памятников архитектуры или исторических территорий, теперь спрашивают и с меня, мимо никто не проходит».

Реставрация деревянного дома требует длительной подготовки

Реставрация деревянного дома требует длительной подготовки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Нижегородской области тем временем публично демонстрирует поддержку общественникам. 12 июня, например, он встретился с ними не в кабинете, а на лесах возле старинного дома на улице Новой, где проходит волонтерский фестиваль «Том Сойер Фест Нижний Новгород». Даже собственноручно покрасил отведенный ему участок фасада. Этим соучастие властей однако не ограничилось: выделены немалые средства и на поддержку волонтеров наследия, и на экспертизы по выявленным памятникам.

Неожиданный «роман с властью» общественники воспринимают осторожно, но оптимистически — в общем, по принципу «доверяй, проверяй, но доверяй». Но констатируют: во всяком случае, при прежнем руководстве области и города ничего подобного не наблюдалось.

Экономический фундамент


Игорный дом Троицкого на улице Пискунова (Нижний Новгород) погиб в ходе неудачной реставрации в этом году

Игорный дом Троицкого на улице Пискунова (Нижний Новгород) погиб в ходе неудачной реставрации в этом году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

А власти тем временем закрепляют успех — начали отстраивать экономическую базу своей новой культурной политики. Губернатор издал постановление, разрешающее сдачу в аренду неиспользуемых и аварийных объектов культурного наследия по ставке 1 рубль за квадратный метр на 49 лет.

Подобные программы уже действуют в нескольких регионах, нижегородским новшеством является то, что льготная аренда распространяется не только на статусные памятники, но и на ценные объекты исторической среды и вновь выявленные объекты культурного наследия.

Другим важным нововведением стали льготы по аренде земельных участков под такими зданиями, которые начали восстанавливать частные инвесторы: арендная плата будет равна 1 рублю за земельный участок на весь период проведения работ по сохранению объекта и в течение 10 лет после их выполнения.

Более того, льготный размер арендной платы вводится за земельные участки на территориях, где предусматривается деятельность по их «комплексному и устойчивому развитию». Также за 1 рубль будут предоставлять «бонусные участки» инвесторам, заключившим с властями соглашение о редевелопменте исторических территорий.

Льготы и стимулы, естественно, влекут за собой и обязательства со стороны инвесторов. Например, срок разработки проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия не должен превышать двух лет со дня передачи его в аренду. Кроме того, арендатор обязан предоставить банковскую гарантию проведения работ, составляющую не менее 35 процентов от стоимости проекта.

По нашим сведениям, обсуждается и введение других стимулов для частных инвесторов в культурное наследие — от минимизации налогов на имущество до чуть ли не 75-процентного возмещения затрат на восстановление исторических объектов.

Впрочем, итоги нижегородского эксперимента в области охраны памятников предстоит подвести в будущем — еще ничего не только не закончилось, но даже толком не началось. И тем не менее один несомненный результат на данном этапе есть: в деле сохранения наследия власть, общественники и эксперты почувствовали себя в одной упряжке. И принялись за совместную работу.

Может, это и есть то самое заветное звено, нащупав которое, можно вытащить и всю цепь проблем?

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