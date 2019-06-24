Низы хотят, верхи могут

Выборы начальника охраны памятников, льготы инвесторам, продвижение на ответственные посты градозащитников — как показывает опыт Нижнего Новгорода, «верхи», оказывается, тоже кое-что могут. Особенно, если хотят всерьез взяться за создание экономики культурного наследия.

Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия»

Пока в Минкультуры и иных федеральных ведомствах думают, как осуществить реформу системы охраны культурного наследия «сверху» (см. «Огонек» № 22 за 2019 год), в регионах, похоже, эту реформу начали проводить «снизу». И надо сказать, что начинания — интересные и многообещающие. К примеру, из Нижнего Новгорода одна за другой поступают новости, которые могли бы показаться красивой сказкой, если бы не были былью.

А именно: руководителя госоргана охраны культурного наследия определяют методом открытого конкурсного отбора, градозащитникам хотят доверить руководство компанией по управлению бедствующими историческими зданиями, а состоятельных людей, готовых инвестировать в наследие, привлекают невиданными экономическими льготами. Причем все это — не дожидаясь команд из Москвы.

Захотелось приглядеться: с чего все началось? И как работает?

Выборы начальника охраны памятников

Церковь Трех Святителей. Деревянный квартал вокруг нее станет пилотным проектом восстановления исторической среды Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предыстория такова. Еще в апреле в области были определены девять претендентов на пост руководителя регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия. Заполнить кадровую вакансию решили новаторским методом — открытого конкурсного отбора в рамках программы «Команда правительства». Наравне с другими кандидатами в конкурсе (в данный момент он еще не завершен) участвует и.о. руководителя Управления госохраны памятников Игорь Петров.

Честно говоря, и не вспомнить, чтобы в российских регионах начальника органа охраны памятников выбирали по конкурсу: обычно просто назначают решением губернатора. И даже согласование Минкультуры РФ больше не требуется. А тут сложная конкурсная процедура, да еще с участием всех желающих жителей области — с них, как выясняется, собирают наказы.

Мало того. Участвовать в объявленном в начале апреля 2019 года «отборе в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере охраны памятников культуры» также могли все желающие, причем и из других регионов. От них, впрочем, требовалось соответствовать определенному набору квалификационных требований: гражданство России; отсутствие судимости; стаж работы в сфере охраны памятников не менее 5 лет, из них на руководящих должностях не менее 3 лет; профильное высшее образование, знание Конституции и профильного законодательства. Для отбора была создана специальная экспертная комиссия из 11 человек, в которую вошли пять представителей общественности, в том числе градозащитной.

Одновременно через портал «Команды правительства» был объявлен сбор народных наказов по трем блокам: стратегия сохранения объектов культурного наследия; расселение «ветхого фонда» жилых домов-памятников; привлечение инвестиций в развитие исторических территорий. Предложения (за неполный месяц их поступило 137) публиковались там же, на портале, и в том числе из них конкурсная комиссия составляла задания для кандидатов — представить способы реализации этих «наказов» в ходе деловой игры.

Первый этап отбора прошли девять человек из 18 подавших заявки — госслужащие (в том числе уже упомянутый и.о. начальника управления охраны памятников), менеджеры, директор музея, бизнесмен, реставратор из Ярославской области, градозащитник-общественник из Перми и даже сотрудник управления охраны памятников из Самарской области.

По итогам второго, июньского этапа отбора кандидатов осталось пятеро. Их комиссия отобрала после защиты проектов в области сохранения наследия. Справились кандидаты и с предложениями по реализации «наказов» граждан, причем на подготовку у них были всего лишь сутки. Среди оставшихся в строю претендентов — два профессиональных работника органов охраны памятников, директор музея, руководитель аппарата одного из комитетов областного Заксобрания, служащий одной из районных администраций.

Что дальше? Теперь кандидатам предстоит финальный этап отбора — персональное собеседование с губернатором, который недавно выступил инициатором создания «отдельного федерального проекта по охране объектов культурного наследия».

Понятно, что роль главы региона в принятии кадрового решения останется определяющей, но общая атмосфера действа теперь в корне другая. Начальника охраны памятников теперь не «спускают» с небес или из закулисья. Кандидаты публично соревнуются, конкурируют своими программами, проектами, управленческими навыками, получают характеристики от экспертов. Эксперты, общественники и обычные жители имеют возможность напрямую участвовать в процессе. А это значит, как минимум, что действия выбранного таким образом начальника охраны памятников будут определяться не только указаниями губернатора и корпоративной солидарностью, но и наказами населения, а также собственными обнародованными заранее программными тезисами.

Осталось дождаться итога демократического кадрового эксперимента и последить за первыми шагами победителя конкурсного отбора.

«Все теперь спрашивают с меня, мимо не проходят»

Дом по улице Новой восстанавливают буквально по фрагментам Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Впрочем, смена подхода обозначилась еще до конкурса. В августе 2018 года власти Нижнего Новгорода запустили целую программу по сохранению заброшенных и аварийных исторических зданий. На одну консервацию таких памятников городской бюджет выделил 1,2 млн рублей, а еще 400 тысяч собрала тогда общественность.

С осени 2018 года в Нижнем обсуждали идею создания специальной структуры, которая занималась бы управлением исторической недвижимостью, находящейся в муниципальной собственности. А именно: подыскивала частных инвесторов для восстановления домов-памятников, заключала с ними инвестиционные соглашения, выступала заказчиком проектов восстановления зданий и концепций комплексного развития исторических территорий. Одним словом, создавала экономику культурного наследия в одном отдельно взятом городе. Учредителем такой структуры-агентства первоначально мыслился муниципалитет, а дома-памятники предполагалось передать ей на баланс.

Видимо, в процессе обсуждения в коридорах власти родилась не менее перспективная идея: нижегородским градозащитникам по плечу более масштабные задачи, нежели критика вандализма и оплакивание руин.

Тем более что среди них есть эксперты, историки, реставраторы — им и карты в руки. Спасение утопающих — дело рук… ну не самих утопающих, но сочувствующих им.

Роль руководителя новой структуры была предложена городскими властями Анне Давыдовой, лидеру нижегородского градозащитного «СпасГрада» (и аттестованному эксперту Минкультуры РФ в области государственной историко-культурной экспертизы). Анна не отказалась, стала собирать команду и представила концепцию работы на заседании в городской думе: «Ожидаемым эффектом станет то, что мы избавимся от бесхозных объектов культурного наследия и возродим историческую застройку с привлечением внебюджетных средств».

Пока в городе для этого разрабатывали и обсуждали нормативную базу, идею перетянули на областной уровень: теперь планируется, что структуру по управлению наследием создадут при региональной власти, а заработает она с декабря 2019 года. Во главе с той же градозащитной командой.

«Работы прибавилось,— призналась Анна Давыдова "Огоньку",— с совещаний не вылезаю — то в области, то в муниципалитете. Но у меня теперь прямой контакт со всеми ключевыми сотрудниками администрации. И по всем вопросам, касающимся памятников архитектуры или исторических территорий, теперь спрашивают и с меня, мимо никто не проходит».

Реставрация деревянного дома требует длительной подготовки Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Нижегородской области тем временем публично демонстрирует поддержку общественникам. 12 июня, например, он встретился с ними не в кабинете, а на лесах возле старинного дома на улице Новой, где проходит волонтерский фестиваль «Том Сойер Фест Нижний Новгород». Даже собственноручно покрасил отведенный ему участок фасада. Этим соучастие властей однако не ограничилось: выделены немалые средства и на поддержку волонтеров наследия, и на экспертизы по выявленным памятникам.

Неожиданный «роман с властью» общественники воспринимают осторожно, но оптимистически — в общем, по принципу «доверяй, проверяй, но доверяй». Но констатируют: во всяком случае, при прежнем руководстве области и города ничего подобного не наблюдалось.

Экономический фундамент

Игорный дом Троицкого на улице Пискунова (Нижний Новгород) погиб в ходе неудачной реставрации в этом году Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

А власти тем временем закрепляют успех — начали отстраивать экономическую базу своей новой культурной политики. Губернатор издал постановление, разрешающее сдачу в аренду неиспользуемых и аварийных объектов культурного наследия по ставке 1 рубль за квадратный метр на 49 лет.

Подобные программы уже действуют в нескольких регионах, нижегородским новшеством является то, что льготная аренда распространяется не только на статусные памятники, но и на ценные объекты исторической среды и вновь выявленные объекты культурного наследия.

Другим важным нововведением стали льготы по аренде земельных участков под такими зданиями, которые начали восстанавливать частные инвесторы: арендная плата будет равна 1 рублю за земельный участок на весь период проведения работ по сохранению объекта и в течение 10 лет после их выполнения.

Более того, льготный размер арендной платы вводится за земельные участки на территориях, где предусматривается деятельность по их «комплексному и устойчивому развитию». Также за 1 рубль будут предоставлять «бонусные участки» инвесторам, заключившим с властями соглашение о редевелопменте исторических территорий.

Льготы и стимулы, естественно, влекут за собой и обязательства со стороны инвесторов. Например, срок разработки проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия не должен превышать двух лет со дня передачи его в аренду. Кроме того, арендатор обязан предоставить банковскую гарантию проведения работ, составляющую не менее 35 процентов от стоимости проекта.

По нашим сведениям, обсуждается и введение других стимулов для частных инвесторов в культурное наследие — от минимизации налогов на имущество до чуть ли не 75-процентного возмещения затрат на восстановление исторических объектов.

Впрочем, итоги нижегородского эксперимента в области охраны памятников предстоит подвести в будущем — еще ничего не только не закончилось, но даже толком не началось. И тем не менее один несомненный результат на данном этапе есть: в деле сохранения наследия власть, общественники и эксперты почувствовали себя в одной упряжке. И принялись за совместную работу.

Может, это и есть то самое заветное звено, нащупав которое, можно вытащить и всю цепь проблем?